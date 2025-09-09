Որոնել

Several killed after shooting at Jerusalem junction
Երուսաղէմի մէջ փոխադրակառքի մը վրայ զինեալ յարձակում

Նեթանիահու խոստացաւ հետապնդել գործողութեան նպաստած անձերը եւ աւելի խիստ քայլեր որդեգրել, իսկ Պեն Ղաֆիր իսրայէլացիներուն կոչ ուղղեց ամէնուր զէնք կրելու:

Իսրայէլեան լրատուամիջոցներ հաղորդեցին, որ 6 իսրայէլացիներ սպաննուած են եւ 15 ուրիշներ վիրաւորուած, երբ երէկ երկու պաղեստինցի երիտասարդներ բռնագրաւեալ Երուսաղէմի հիւսիսը գտնուող Ռամոթ բնակեցման վայրին մօտ փոխադրակառքերու կեդրոնական կանգառի մը մէջ կրակ բացած են:

Իսրայէլեան աղբիւրներ կը հաղորդեն, որ վիրաւորներու շարքին կան 6 ծանր պարագաներ:

Իսրայէլեան ոստիկանութիւնը հաղորդեց, որ սպաննած է գործողութեան երկու հեղինակները:

Պաղեստինեան Համաս շարժումը, Իսլամական Ժիհատը եւ այլ խմբաւորումներ ողջունեցին գործողութիւնը, զայն նկատելով Իսրայէլի գործած ոճիրներուն բնական հակադարձութիւն:

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու եւ ներքին գործոց նախարար Իթամար Պեն Ղաֆիր այցելեցին դէպքի վայր:

Նեթանիահու խոստացաւ հետապնդել գործողութեան նպաստած անձերը եւ աւելի խիստ քայլեր որդեգրել, իսկ Պեն Ղաֆիր իսրայէլացիներուն կոչ ուղղեց ամէնուր զէնք կրելու:

Իսրայէլի ներքին անվտանգութեան ծառայութիւնը` Շապաքը հաղորդեց, որ հետաքննութիւնը ցոյց կու տայ, թէ յարձակումի հեղինակները փոխադրակառք մը բարձրանալով կրակած են:

Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարար Իսրայէլ Քաց յայտարարեց. «Երուսաղէմի յարձակումը վտանգաւոր ու հեռահաս հետեւանքներ պիտի ունենայ»:

Աղբիւրը` Ազդակ

09/09/2025, 07:06
