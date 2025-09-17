Գարեգին Բ. Կաթողիկոս - Լեւոն ԺԴ. Պապ հանդիպումի մասին Ս. Էջմիածնի հաղորդագրութիւնր
16 Սեպտեմբերին, Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, պատուիրակութեան մը եւ Սուրբ Աթոռի Քրիստոնէական միութեան խթանման բաժինի նախագահ կարտինալ Քուրթ Քոխի ընկերակցութեամբ՝ Վատիկանէն մեկնեցաւ Քասըլ Քանտոլֆոյի առաքելական պալատը, ուր հանդիպում ունեցաւ Լէօ ԺԴ. պապին հետ, հաղորդեց Էջմիածինը նշելով, որ եղբայրական ողջագուրումէ ետք Հայաստանեայց առաքելական Ս. եկեղեցւոյ եւ Վատիկանի կաթոլիկ եկեղեցւոյ հովուապետները առանձնազրոյց մը ունեցան:
Էջմիածինի հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ կ՛ըսուի հետեւեալը.
«Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն իր սրտագին շնորհաւորանքները բերեց Սուրբ Պետրոսի աթոռի գահակալին ընտրութեան, ինչպէս նաեւ ծննդեան 70ամեայ նշանակալի յոբելեանի առիթով` հայցելով, որ Երկնաւոր Տէրը ուժ եւ կարողութիւն շնորհի նրան եւ առատ պտուղներով արդիւնաւորի նորին սրբութեան հովուապետութիւնը Աստծոյ փառքի եւ մարդկութեան խաղաղ ու բարօր կեանքի համար:
«Վեհափառ հայրապետը գոհունակութեամբ անդրադարձաւ, որ երկու եկեղեցիների միջեւ եղբայրական կապերն ամրապնդուել են շնորհառատ հանդիպումների եւ հաւատքի համատեղ վկայութիւնների միջոցով` յիշելով երջանկայիշատակ Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ. պապի այցելութիւնը Հայաստան 2001 թուականին, ապա 2016 թուականին երջանկայիշատակ Ֆրանցիսկոս պապին Սուրբ Էջմիածնում հիւրընկալելու բարեպատեհ առիթը «Այց առաջին քրիստոնեայ երկիր» խորագրով ուխտագնացութեան կապակցութեամբ: Հայոց եկեղեցու եւ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու փոխյարաբերութիւնների յիշարժան հանգրուաններից նորին սրբութիւնը նկատեց 2015 թուականին Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրերորդ տարելիցի կապակցութեամբ Սուրբ Պետրոսի տաճարում մատուցուած սրբազան պատարագը եւ Հայոց եկեղեցու մեծագոյն սրբերից Գրիգոր Նարեկացու հռչակումը որպէս Տիեզերական եկեղեցու վարդապետ:
«Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը վստահութիւն յայտնեց, որ երկու եկեղեցիների յարաբերութիւնները կը շարունակեն զարգանալ նոյն եղբայրական ոգով ու ջերմութեամբ` արդիւնաւորուելով նորանոր բարի համատեղ իրագործումներով:
«Զրոյցի ընթացքում երկու Հովուապետերն անդրադարձան աշխարհում տեղ գտնող արհաւիրքներին ու մտահոգիչ զարգացումներին, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներին ու դիմագրաւուող փորձութիւններին: Հռոմի սրբազան քահանայապետի ուշադրութեանը յանձնուեցին նաեւ իրենց նախնիների բնօրրանից` Արցախից, տեղահանուած արցախահայութեան հիմնախնդիրները, Արցախում ոչնչացման վտանգի առջեւ կանգնած հայ հոգեւոր եւ մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան, ռազմագերիների եւ պատանդառուածների ազատ արձակման հրամայականը:
«Հովուապետերը կարեւորեցին եկեղեցիների առաքելութիւնը աշխարհում արդարութեան ու խաղաղութեան հաստատման, ժողովուրդների համերաշխ գոյակցութեան ապահովման գործում` հաւատարիմ տէրունաւանդ կոչման` առատացնելու մարդկանց սրտերում հաւատը, յոյսը եւ սերը: Ընդգծուեց անհրաժեշտութիւնը միաւորելու եկեղեցիների ջանքերը յանուն Աւետարանի լոյսի տարածման, մարդկանց իրաւունքների պաշտպանութեան եւ բարօր ու ապահով աշխարհի կերտման:
«Վերջում նորին սրբութիւնը Լեւոն 14րդ պապին հրաւէր ուղղեց այցելելու Հայաստան:
«Հանդիպման աւարտին Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի պատուիրակութեան անդամները ստացան Հռոմի սրբազան քահանայապետի օրհնութիւնը: Տեղի ունեցաւ նուէրների փոխանակում:
«Վատիկան այցի շրջանակներում Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը եղաւ նաեւ Հռոմի Սուրբ Մարիամ բազիլիկում, ուր երջանկայիշատակ Ֆրանցիսկոս պապի շիրիմի առջեւ աղօթք բարձրացրեց առ Աստուած վախճանեալ քահանայապետի հոգու հանգստութեան համար»:
Աղբիւրը` Ասպարէզ
