2022.12.01 Musica popolare armena
Աշխարհ

Հայկական ժողովրդական երգեր. Ներսէս Շնորհալիի «Նորահրաշ պսակաւոր» շարականը

Համագործակցութեամբ Հայաստանի Ռատիօ Մարիամի լրագրող` Արշակ Ադամեանին կը ներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նուիրուած շաբաթական հաղորդաշարը (113)
Ունկնդրէ հաղորդաշարը

Այսօր ներկայացնում ենք Ներսէս Շնորհալու «Նորահրաշ պսակաւոր» շարականը՝ նուիրուած Վարդանանց՝ Աւարայրի ճակատամարտի զոհերին։

Այս շարականի առաջին քառատողը նուիրուած է «առաքինիների զօրագլուխ» Վարդան Մամիկոնեանին, որը զինավառ հոգով արիաբար ելել է ընդդէմ մահի և հայրենիքի սահմաններից հեռու վանել թշնամուն՝ իր վարդագոյն արիւնով պսակելով եկեղեցին և վաստակելով նորահրաշ մի պսակ:

Երկրորդ քառատողում խօսւում է իշխան Խորեն Խորխոռունու մասին, որ նա իմաստութեամբ խոհեմացած, Երկնաւոր թագաւորի զէնքով յաղթեց պատերազմում, ինքն էլ պսակուեց իր արեան հեղմամբ՝ վկայելով Խաչեալին:

Յաջորդ քառատողը պատմում է Մոկաց իշխան Արտակի մասին, որ մարտի ժամանակ թաւալուելով իր մարմնից աղբիւրի պէս բխած բոսորագոյն արեան մէջ, ըմպեց փրկչական բաժակից և դասակից եղաւ անմարմինների:

Իսկ չորրորդ քառատողում նկարագրւում է իշխան Հմայեակ Դիմաքսեանի նահատակութիւնը, որը զօրանալով Սուրբ Երրորդութիւնից՝ հեռու վանեց բանսարկուի ամրութիւնները, պատերազմում հոգով յաղթեց չառասեր թագաւորին (նկատի ունի Պարսից Հազկերտ Բ արքային)՝ դառնալով չարչարակից՝ Յիսուսին:

Շարականը բաղկացած է 10 քառատողից, որտեղ փառաբանւում են իշխաններ Տաճատ Գնթունին, Վահան Գնունին, ԱրսԷնը, Գարեգին Սրվանձտյանը և բոլոր 1036 նահատակները:

Շարականի բանաստեղծական տեքստի քառատողերի գլխագրերից ստացւում է «Ներսէսի երգ» կապակցութիւնը: Հայրենասիրական այս մարտերգը չի երգուել միայն եկեղեցու պատերից ներս: Այն մեծապէս սիրուել է նաև ժողովրդի կողմից, յաճախ երգուել հանդէսներում, զօրահանդէսների ժամանակ, տներում և անգամ բեմերում՝ Վարդանանց նուիրուած ներկայացումների ժամանակ:

Շարականը ներկայացնում ենք «Հովեր» երգչախմբի կատարմամբ։

14/09/2025, 07:29
