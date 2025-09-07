Հայկական ժողովրդական երգեր.«Չուր ե՞փ մնամ» երգը
Այսօր ներկայացնում ենք հայ ժողովրդական «Չուր ե՞փ մնամ» երգը, որը «Զարթի՛ր, լաո» երգի տարբերակներից մեկն է։ Ըստ բանագէտ Ալվարդ Ղազիյանի, այս երգը յօրինուել է որպէս օրօրոցային, օրօրոցային երգերի նմանութեամբ, որտեղ, սակայն, մայրը ոչ թէ քնեցնում է նրան, այլ արթնացնում։ Նա դիմում է իր արու զաւակին՝ զգօնութեան և պայքարի կոչով: Յայտնի է նաև, որ երգը նուիրուած է եղել առաջին հայդուկապետներից Արաբոյին:
Երգի առաջին տողում ասւում է «Չուր ե՞փ մնամ էլու դռներ»։ «Չուր եփ» Սասնայ եւ Մշոյ բարբառներով նշանակում է «մինչեւ ե՞րբ»։ Իսկ «էլու դռներ» խօսքում, կարծում ենք, «էլ»-ը «այլ» բառի բարբառային արտասանութիւնն է։ Այսինքն ասում է՝ մինչև ե՞րբ մնանք օտարների՝ այլոց դռները։ Նա մաղթում է, որ զաւակը շուտով մեծանայ, «ձեռն Աստուծոյ օգնէ մըզի» երգում է մայրը, քանի որ Արաբոյի զոհուելուց յետոյ հայութեան յոյսը մնացել է օրօրոցային երեխաների վրայ։
Երգը ներկայացնում ենք «Շովակ» անսամբլի կատարմամբ, որի հիմնադիրն է Գագիկ Գինոսեանը, իսկ երգուսոյցն է երգչուհի Անուշ Բալբաբեանը։
