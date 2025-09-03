Պելճիքան պիտի ճանչնայ պաղեստինի պետութիւնը
Պելճիքայի արտաքին գործոց նախարար Մաքսիմ Փրեւօ երէկ յայտարարեց, թէ իր երկիրը 9-23 սեպտեմբերի ընթացքին Նիւ Եորքի մէջ գումարուող ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի ընթացքին պիտի ճանչնայ Պաղեստինի պետութիւնը եւ Իսրայէլի դէմ «խիստ պատժամիջոցներ» պիտի հաստատէ:
Նշենք, որ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մաքրոն յուլիսին յայտարարեց, թէ իր երկիրը ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի ընթացքին պիտի ճանչնայ Պաղեստինի պետութիւնը: 12 այլ պետութիւններ, ներառեալ Աւստրալիան, Բրիտանիան եւ Քանատան իրենց կարգին յայտարարեցին, թէ պիտի ճանչնան Պաղեստինի պետութիւնը:
Անտորան, Ֆինլանտան, Իսլանտան, Իրլանտան, Լիւքսամպուրկը, Մալթան, Նոր Զելանտան, Նորվեկիան, Փորթուգալը, Սան Մարինոն, Սլովաքիան ու Սպանիան ստորագրեցին այսպէս կոչուած «Նիւ Եորքի հռչակագիր»-ը:
Փրեւօ ըսաւ, որ Պելճիքան անոնց պիտի միանայ, ինչ որ ճամբան կը հարթէ երկու պետութիւններու սկզբունքին հիմամբ լուծման:
Պելճիքական դիւանագիտութեան պետը նաեւ նշեց, թէ իր երկիրը Իսրայէլի դէմ պիտի հաստատէ 12 «խիստ» պատժամիջոցներ, ինչպէս անոր բնակեցման վայրերէն ներածման արգիլումը եւ իսրայէլեան ընկերութիւններէ ընդհանուր գնումներու քաղաքականութեան վերատեսութեան ենթարկումը:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
