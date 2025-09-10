Իսրայէլ Տոհայի մէջ յարձակում գործեց Համասի ղեկավարութեան ժողովի մը վրայ
Երէկ կէսօրէ ետք Քաթարի մայրաքաղաք Տոհայի մէջ լսուեցան պայթումի ձայներ: Համասէն ղեկավար աղբիւր մը «Ժազիրա»-ին յայտնեց, թէ պայթումները հետեւանք են իսրայէլեան յարձակումի մը, որ թիրախաւորեց Համաս շարժումի պատուիրակութիւնը, որ այդ պահուն կը քննարկէր Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի Կազայի մէջ զինադադարի հաստատման առաջարկը:
Համասէն ղեկավար աղբիւր մը «Ժազիրա»-ին յայտնեց, թէ Խալիլ Հայէի գլխաւորած պատուիրակութիւնը փրկուած է իսրայէլեան մահափորձէն: Իսրայէլացի պաշտօնատար մը իսրայէլեան պատկերասփիւռի 14-րդ կայանին յայտնեց, որ թիրախաւորուած ղեկավարներու շարքին էին Խալիլ Հայէն եւ Զահեր Ժապարինը: «Արապիա» իր կարգին հաղորդեց, որ յարձակումի թիրախ դարձած Համասի ժողովին կը մասնակցէին Խալիլ Հայէն, Խալետ Մեշաալն ու Զահեր Ժապարինը:
Ապահովական աղբիւր մը իսրայէլեան պատկերասփիւռի 12-րդ կայանին յայտնեց. «Մեր գնահատումով, Համասի բարձրաստիճան ղեկավարներէն 6-ը սպաննուած են»:
Քաթարի արտաքին գործոց նախարարութիւնը բուռն կերպով դատապարտեց «երկչոտ» եւ «ոճրային» յարձակումը, «որ բոլոր միջազգային օրէնքները կը խախտէ եւ կը սպառնայ քաթարցիներուն եւ Քաթար բնակողներուն անվտանգութիւնը:
«Քաթարի պետութիւնը բուռն կերպով կը դատապարտէ եւ աչքաթող պիտի չընէ իսրայէլեան անպատասխանատու այս վերաբերումը», նշեց նախարարութիւնը` աւելցնելով. «Քաթարի պետութիւնը կը հաստատէ, որ աչք պիտի չփակէ որեւէ արարքի, որ իր անվտանգութիւնն ու գերիշխանութիւնը կը թիրախաւորէ»:
Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահուի գրասենեակը նշեց. «Համասի բարձրաստիճան ղեկավարներուն դէմ գործողութիւնը ամբողջովին անկախ էր, անոր Իսրայէլը նախաձեռնեց ու գործադրեց, ուստի կը կրէ ամբողջական պատասխանատուութիւնը»:
Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգը Քաթարի իշխանին հեռաձայնելով թագաւորութեան ամբողջական զօրակցութիւնը յայտնեց Քաթարի եւ նշեց, որ իր բոլոր կարելիութիւնները կը դնէ Քաթարի տրամադրութեան տակ իր անվտանգութիւնը պաշտպանելու բոլոր քայլերուն աջակցելու: Նոյն կեցուածքը արտայայտեցին նաեւ Յորդանանը, Օմանը եւ Քուէյթը:
Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աուն իր կարգին Լիբանանի զօրակցութիւնը յայտնեց եւ դատապարտեց «ոճրային յարձակումը»: «Տոհայի վրայ իսրայէլեան յարձակումը երեւան կը հանէ շրջանին մէջ կայունութիւն ու անվտանգութիւն հաստատելու ջանքերը հարուածելու Իսրայէլի պնդումը», նշեց ան:
Նեթանիահու եւ Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարար Իսրայէլ Քաց միացեալ հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեցին, որ յարձակումը հակադարձութիւն է Երուսաղէմի մէջ մէկ օր առաջ փոխադրակառքի մը դէմ կատարուած յարձակումին` նշելով, որ անոնք յարձակումը կը նկատեն արդարացուած, որովհետեւ Համասի ղեկավարութիւնը 7 հոկտեմբերի յարձակումը կազմակերպած է:
Իրան յարձակումը նկատեց «վտանգաւոր եւ ոճրային»: Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը դատապարտեց Համասի բանակցող պատուիրակութեան Տոհայի մէջ թիրախաւորումը` նշելով, որ Քաթարի կողքին կը կանգնի ընդդէմ իսրայէլեան «երկչոտ» յարձակումին:
Աղբիւրը` Ազդակ
Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ