Ամարային ճամբար՝ ՌԴ Վենյով քաղաքի հայ կաթողիկէ երեխաների համար
Ռուսաստանի Դաշնութեան Վենյով քաղաքի Ս. Գևորգ հայ կաթողիկէ եկեղեցու ժողովրդապետ Գերպ. Հ. Սեդրակ Վրդ. Խիթարեանի նախաձեռնութեամբ և կազմակերպութեամբ 2025 թ. օգոստոսի 18-ից 23-ը Տուլայի մարզի Շոկինօ քաղաքում կազմակերպուեց ամարային ճամբար, որին մասնակցեցին 75 երեխաներ, 13 ջոկատավարներ, 2 միաբան քոյրեր, 5 խոհարարներ։ Ճամբարային հանգիստը և առօրեան կազմակերպուած էր հետևեալ կերպ` 3 անգամեայ սնունդ, առաւօտեան մարմնամարզութիւն, Ս. Պատարագ, քրիստոնէական վարդապետութեան դասընթացներ, Սբ. Վարդարանի աղօթք, հոգևոր վարժութիւններ՝ «Յոյսի հետքերով» խորագրով, երգի և պարի դասընթացներ, խաղային մրցոյթներ ջոկատների միջև և երեկոյեան դիսկոտեկ։ Ինչպէս նաև վերջին օրը երեխաների դերախաղով ներկայացուեց բեմադրութիւն՝ ծնողների ներկայութեամբ։
Ճամբարային օրերի աւարտից յետոյ օգոստոսի 25-ից 27-ը Շոկինո քաղաքում կազմակերպուեցին նաև հոգևոր վարժութիւններ, հոգևոր դաստիարակութեան դասընթացներ՝ ճամբարականների ծնողների համար։
Քաղուած Հայաստանի հայ Կաթողիկէ առաջնորդարանի կայքէջէն
