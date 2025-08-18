Այսօր Ուաշինկթընի մէջ Թրամփ-Զելենսքի հանդիպում
«Երկար եւ իմաստալից զրոյց ունեցայ նախագահ Թրամփ հետ, սկիզբը առանձին, ապա նաեւ եւրոպացի ղեկավարներու մասնակցութեամբ: Ընդհանուր առմամբ, մենք զրուցեցինք աւելի քան մէկուկէս ժամ», այս մասին թելեկրամեան իր ալիքին վրայ գրած է Ուքրանիոյ նախագահ Վոլոտիմիր Զելենսքի:
«Ուքրանիա կը վերահաստատէ իր պատրաստակամութիւնը` կարելի եղածին չափ արդիւնաւէտ աշխատելու խաղաղութեան համար:
«Նախագահ Թրամփ ինծի համառօտ կերպով ներկայացուց Ռուսիոյ ղեկավարին հետ իր հանդիպումին զրոյցի հիմնական կէտերուն մասին: Կարեւոր է, որ ամերիկեան ուժը ազդէ կացութեան զարգացման վրայ:
«Մենք կ՛աջակցինք նախագահ Թրամփի` Ուքրանիա-Ամերիկա-Ռուսիա եռակողմ հանդիպման առաջարկին: Ուքրանիա կ՛ընդգծէ` առանցքային հարցերը կրնան քննարկուիլ ղեկավարներու մակարդակով, եւ եռակողմ ձեւաչափը ատոր համար յարմար է:
«Սպանութիւններու աւարտին, պատերազմի աւարտին վերաբերող բոլոր մանրամասնութիւնները կը պատրաստուիմ քննարկել նախագահ Թրամփի հետ երկուշաբթի Ուաշինկթընի մէջ: Շնորհակալ եմ հրաւէրին համար:
«Կարեւոր է, որ եւրոպացիները ներգրաւուած ըլլան բոլոր փուլերուն մէջ` Ամերիկայի հետ համատեղ յուսալի անվտանգութեան երաշխիքներու համար:
«Մենք քննարկեցինք ամերիկեան կողմէն ստացուած դրական ազդանշանները` Ուքրանիոյ անվտանգութեան ապահովման մասնակցելու վերաբերեալ: Մենք կը շարունակենք համակարգել մեր դիրքորոշումները բոլոր գործընկերներուն հետ: Շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնք կ՛օգնեն», գրած է Զելենսքի:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ յայտնեց. «Ալասքայի մէջ հոյակապ եւ շատ յաջող օր»:
«Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինին հետ ժողովը հոյակապ անցաւ, ինչպէս նաեւ ուշ գիշերին հեռաձայնային հաղորդակցութիւնը Ուքրանիոյ նախագահ Վոլոտիմիր Զելենսքիի եւ եւրոպացի շարք մը ղեկավարներու հետ, ներառեալ ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղարին հետ, որ մեծ յարգանք կը վայելէ», ըսաւ ան:
«Բոլորը համակարծիք էին, թէ Ռուսիոյ եւ Ուքրանիոյ միջեւ ահաւոր պատերազմին վերջ տալու լաւագոյն ձեւը անմիջապէս ուղղուիլն է դէպի խաղաղութեան համաձայնութիւն, որ իրապէս վերջ կու տայ պատերազմին, եւ ոչ թէ պարզապէս զինադադարի համաձայնութեան, որ ընդհանրապէս երկարատեւ չ՛ըլլար», նշեց Սպիտակ տան ղեկավարը:
«Ուքրանիոյ նախագահ Վոլոտիմիր Զելենսքի երկուշաբթի կէսօրէ ետք պիտի այցելէ Ուաշինկթըն, եւ եթէ հարցերը լաւ ընթանան, Փութինի հետ վեհաժողովի թուական պիտի ճշդենք, եւ ատիկա կրնայ յանգեցնել միլիոնաւոր անձերու կեանքերու փրկութեան», յայտարարեց Թրամփ:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
