2025-ի յուլիսին Հայաստան եկած է 263,592 զբօսաշրջիկ, որ 10,9%-ով կամ 25,989-ով աւել է նախորդ տարուան յուլիսի ցուցանիշէն

2025-ի յուլիսին Հայաստան եկած է 263,592 զբօսաշրջիկ, որ 10,9%-ով կամ 25,989-ով աւել է նախորդ տարուան յուլիսի ցուցանիշէն (237,603 զբօսաշրջիկ)։  Այս մասին իր դիմատետրեան էջին գրած է տնտեսութեան նախարար Գէորգ Պապոյեանը:

«Առհասարակ 2025-ի մայիս, յունիս եւ յուլիս ամիսներին Հայաստան է եկել այս ամիսների պատմական ամենամեծ թուով զբօսաշրջիկները.

մայիսին՝ 181,436,

յունիսին՝ 215,253

յուլիսին՝ 263,592

Նախորդ լաւագոյն ցուցանիշները այս ամիսների համար գրանցուել էին 2023-ին՝ համապատասխանաբար՝ 176384, 199159 եւ 255706 զբօսաշրջիկներ»,-գրած է Պապոյեանը:

Աղբիւրը` Արեւելք

12/08/2025, 07:50
