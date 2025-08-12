2025-ի յուլիսին Հայաստան եկած է 263,592 զբօսաշրջիկ, որ 10,9%-ով կամ 25,989-ով աւել է նախորդ տարուան յուլիսի ցուցանիշէն
2025-ի յուլիսին Հայաստան եկած է 263,592 զբօսաշրջիկ, որ 10,9%-ով կամ 25,989-ով աւել է նախորդ տարուան յուլիսի ցուցանիշէն (237,603 զբօսաշրջիկ)։ Այս մասին իր դիմատետրեան էջին գրած է տնտեսութեան նախարար Գէորգ Պապոյեանը:
«Առհասարակ 2025-ի մայիս, յունիս եւ յուլիս ամիսներին Հայաստան է եկել այս ամիսների պատմական ամենամեծ թուով զբօսաշրջիկները.
մայիսին՝ 181,436,
յունիսին՝ 215,253
յուլիսին՝ 263,592
Նախորդ լաւագոյն ցուցանիշները այս ամիսների համար գրանցուել էին 2023-ին՝ համապատասխանաբար՝ 176384, 199159 եւ 255706 զբօսաշրջիկներ»,-գրած է Պապոյեանը:
Աղբիւրը` Արեւելք
12/08/2025, 07:50