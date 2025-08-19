Թրամփ. «Խրիմին վերատիրացում եւ Ուքրանիոյ` ՕԹԱՆ-ին անդամակցութիւն
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Ալասքայի մէջ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ իր գումարած վեհաժողովէն ետք, Ուաշինկթընի մէջ Ուքրանիոյ նախագահ Վոլոտիմիր Զելենսքիի եւ եւրոպացի ղեկավարներու հետ վեհաժողովէն ժամեր առաջ յայտարարեց, որ Ուքրանիոյ նախագահը կարողութիւնը ունի «մօտաւորապէս անմիջապէս» Ռուսիոյ հետ պատերազմին վերջ տալու, եթէ ատիկա կամենայ, կամ ալ ընտրել կռիւը շարունակել:
Թրամփ ընդգծեց, որ «Օպամայի յանձնած» Խրիմի թերակղզիի վերատիրացում եւ Ուքրանիոյ` ՕԹԱՆ-ի անդամակցութիւն տեղի պիտի չունենայ: «Որոշ բաներ երբեք չեն փոխուիր», ընկերային ցանցի վրայ իր կատարած գրառումին մէջ շեշտեց Սպիտակ տան ղեկավարը:
Զելենսքի իր կարգին գրառում մը կատարելով պատասխանեց Թրամփին` յայտնելով. «Արդէն հասած եմ Ուաշինկթըն: Պիտի հանդիպիմ Միացեալ Նահանգներու նախագահի Տանըլտ Թրամփի հետ: Պիտի խօսինք նաեւ եւրոպացի ղեկավարներուն հետ: Շատ շնորհակալ եմ Ամերիկայի նախագահին հրաւէրին համար:
«Մենք բոլորս հաւասարապէս կ՛ուզենք արագ եւ վստահելի կերպով աւարտել այս պատերազմը: Եւ խաղաղութիւնը պէտք է ըլլայ երկարատեւ: Ոչ թէ այնպէս, ինչպէս տարիներ առաջ, երբ Ուքրանիոյ ստիպեցին զիջիլ Խրիմը եւ մեր Արեւելքի մէկ մասը` Տոնպասի հատուածը, իսկ Փութին ատիկա պարզապէս օգտագործեց իբրեւ նոր յարձակումի յենակէտ:
«Կամ երբ 1994-ին Ուքրանիոյ տուին իբրեւ թէ «անվտանգութեան երաշխիքներ», սակայն անոնք չգործեցին: Ի հարկէ, Խրիմը պէտք չէ զիջուեր այն ժամանակ, ճիշդ ինչպէս 2022-էն ետք ուքրանացիները չզիջեցին Քիեւը, Օտեսան, Խարքովը: Ուքրանացիները կը պայքարին իրենց հողին, իրենց անկախութեան համար:
«Այժմ մեր զինուորները յաջողութիւններ ունին Տոնեցքի մարզին եւ Սումիի մէջ: Վստահ եմ, որ պիտի պաշտպանենք Ուքրանիան, արդիւնաւէտօրէն պիտի երաշխաւորենք անվտանգութիւնը, եւ մեր ժողովուրդը միշտ շնորհակալ պիտի ըլլայ նախագահ Թրամփին, ամբողջ Ամերիկային, իւրաքանչիւր գործընկերոջ, աջակցութեան եւ անգնահատելի օգնութեան համար:
«Ռուսիան պէտք է աւարտէ այս պատերազմը, որ ինք սկսած է: Եւ ես յոյսով եմ, որ մեր ընդհանուր ուժը` Ամերիկայի եւ մեր եւրոպացի բարեկամներուն հետ, Ռուսիոյ իսկական խաղաղութիւն պիտի ստիպէ: Շնորհակալութիւն»:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ