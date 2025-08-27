Թուրքիոյ մէջ կը պահանջեն վերականգնել հայկական աւելի քան մէկդարեայ կիսակառոյց եկեղեցին
Թուրքիոյ Հաթայ նահանգի Սամանտաղ շրջանի Պաթըայազ թաղամասը գտնուող աւելի քան մէկդարեայ կիսակառոյց հայկական եկեղեցւոյ շուրջ ծաւալած իրադարձութիւնները կը շարունակեն մելան հոսեցնել։
Տեղացիները կոչ կ՚ընեն Թուրքիոյ իշխանութիւններուն շուտափոյթ քայլերու ձեռնարկելու Մուսա լեռան ստորոտին կառուցուած եկեղեցւոյ վերականգնման համար՝ այդպէսով զայն դարձնելով նաեւ զբօսաշրջիկներու համար գրաւիչ վայր:
1918-ին սկսած շինարարութիւնը տարբեր պատճառներով երկու անգամ կէս մնացած է, սակայն կը նշուի թէ նոյնիսկ այդ վիճակին մէջ եկեղեցին իր հզօր ճարտարապետութեամբ կը տպաւորէ այցելուները։ Սրբավայրը արդէն դարձած է լուսանկարիչներու եւ նորապսակներու սիրելի վայրերէն մէկը։
Մասնագէտներու կարծիքով՝ համապարփակ վերականգնման պարագային եկեղեցին կրնայ վերածուիլ Հաթայի զբօսաշրջութեան նոր կեդրոնի մը։ Տեղացիներուն համոզումով՝ այդ քայլը ոչ միայն կը պահպանէ տարածաշրջանի բազմաշերտ պատմամշակոյթի արժէքաւոր մէկ մասը, այլեւ տնտեսական նոր կարելիութիւններ կ՚ընձեռէ։
Համայնքայիններուն տեսակէտով՝ Պաթըայազի հայկական եկեղեցին պէտք է պահպանուի իբրեւ անցեալի միատեղ կեանքի խորհրդանիշ եւ փոխանցուի ապագայ սերունդներուն։
