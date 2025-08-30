Ռուսիան կ՛աջակցի Երեւանի եւ Պաքուի` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը լուծարելու որոշումին
Ռուսիան կ՛աջակցի Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միացեալ որոշումին` լուծարելու Եւրոպայի անվտանգութեան եւ համագործակցութեան կազմակերպութեան (ԵԱՀԿ) Մինսքի խմբակը, որ կը զբաղէր ղարաբաղեան տագնապին լուծումով: Այս մասին «Առ.Պի.Քէյ»-ին ըսած է ԵԱՀԿ-ի մէջ Ռուսիոյ մնայուն ներկայացուցիչ Ալեքսանտր Լուքաշեւիչը` աւելցնելով, որ այդ խմբակը կը նախատեսուի ամբողջութեամբ լուծարել մինչեւ դեկտեմբեր 2025:
Ըստ անոր, խօսքը կը վերաբերի երեք կառոյցներու` Մինսքի խմբակի, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի պաշտօնի եւ բարձր մակարդակի ծրագրաւորման խումբի աշխատանքի դադրեցման:
«Հաշուի առնելով կողմերու դիրքորոշումը զանոնք պահպանելու աննպատակայարմարութեան վերաբերեալ, մենք որեւէ պատճառ չենք տեսներ կանխելու անոնց լուծարումը», ըսած է դիւանագէտը:
Ըստ Լուքաշեւիչի, Մինսքի խմբակի լուծարման ընթացակարգը հետեւեալն է. ԵԱՀԿ-ի մնայուն խորհուրդը (քաղաքական խորհրդակցութիւններու հիմնական որոշում տուող մարմինը) կազմակերպութեան անդամներուն առաջարկած է «լռելեայն համաձայնութիւն տալ» այս հարցի վերաբերեալ նախարարական որոշումին. եթէ մինչեւ 1 սեպտեմբեր ոչ ոք դէմ ըլլայ խմբակի լուծարման, որոշումը կը նկատուի ընդունուած:
«Կարեւոր է հաշուի առնել, որ այս որոշումին իրականացման առնչուած վարչական եւ ֆինանսական միջոցառումներու իրականացումը պիտի տեւէ քանի մը ամիս: ԵԱՀԿ-ը կը նախատեսէ զանոնք աւարտել ոչ ուշ, քան այս տարուան դեկտեմբերը: Ատկէ ետք բոլոր երեք կառոյցները, որոնք պատասխանատու էին Լեռնային Ղարաբաղի կարգաւորման նպաստելու համար, պէտք է դադրին գոյութիւն ունենալէ», ըսած է Ռուսիոյ մնայուն ներկայացուցիչը:
Մինսքի խմբակը ԵԱՀԿ-ի վրայ հիմնուած ձեւաչափ է Արցախի հարցի լուծման համար եւ կը գործէ 1990-ական թուականներու սկիզբէն: Ունի երեք համանախագահ` Ռուսիան, Միացեալ Նահանգներն ու Ֆրանսան, մնայուն անդամներ` Ազրպէյճանը, Հայաստանը, Պիելոռուսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Թուրքիան, Ֆինլանտան եւ Շուէտը:
