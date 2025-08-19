«Սահմաններից այն կողմ». Ժորժ Կառվարենց – Հայ երաժիշտ, ով գրաւեց Ֆրանսիայի ու Հոլիվուտի բեմերը
Ժորժ Կառվարենցը ծնուել է 1932 թ․ Աթենքում՝ հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները փրկուել էին Հայոց ցեղասպանութիւնից և ապաստան գտել Յունաստանում։ Աւելի ուշ ընտանիքը տեղափոխուեց Փարիզ, որտեղ էլ անցաւ նրա մանկութիւնն ու ուսումը։
Կառվարենցը սովորեց երաժշտութիւն Փարիզի կոնսերվատորիայում, որտեղ էլ ձևաւորուեց նրա երաժշտական ոճը՝ համադրելով դասական հիմքերն ու ժամանակակից ռիթմերը։
Ժորժ Կառվարենցը միջազգային ճանաչում ստացաւ որպէս կինոյի և թատրոնի երաժշտութեան հեղինակ։ Նա գրել է երաժշտութիւն աւելի քան 150 ֆիլմերի համար, որոնցից շատերը Ֆրանսիայում, Իտալիայում և ԱՄՆ-ում մեծ հաջողութիւն ունեցան։
Նրա ստեղծագործութիւնները երբեմն համեմատում են Էննիո Մորիկոնեի հետ․ Կառվարենցը կարողանում էր երաժշտութեամբ կառուցել յուզական մթնոլորտ՝ առանց բառերի։ Բայց նրա ամենամեծ հաջողութիւններից մէկը համագործակցութիւնն էր Շառլ Ազնավուրի հետ։ Նրանք միասին ստեղծեցին տասնեակ երգեր, որոնք դարձան ֆրանսիական շանսոնի ոսկէ հիմնաքարերը։ «Hier encore»-ից մինչև «La Bohème»՝ Կառվարենցի նոտաները դարձան Ազնաւուրի անզուգական ձայնի փառահեղ ուղեկից։
Ժորժ Կառվարենցի անունը յայտնի դարձաւ ոչ միայն Ֆրանսիայում։ Նրա ստեղծագործութիւնները հնչեցին նաև Հոլիվուդի ֆիլմերում։ Նրա երաժշտութիւնը գնահատուեց միջազգային կինոփառատոներում, իսկ նրա անունը ներգրաւեց համաշխարհային կինոյի և երաժշտութեան պատմութեան մէջ։
Թեպէտ նրա կարիերան ծաւալուեց Ֆրանսիայում և միջազգային հարթակներում, Ժորժ Կառվարենցը երբեք չմոռացաւ իր հայկական արմատները։ Նա բազմիցս նշել է, որ իր երաժշտական զգայունութիւնը և ողբերգական երանգները գալիս են իր ընտանիքի պատմութիւնից։
Կառվարենցը իր արւեստով աշխարհին ներկայացրեց հայի յուզական խորը աշխարհը՝ այն դարձնելով համընդհանուր լեզու։
Ժորժ Կառվարենցը մահացաւ 1993 թուականին, թողնելով մեզ հսկայական ժառանգութիւն։ Նրա երաժշտութիւնը մինչ այսօր հնչում է համերգասրահներում, ֆիլմերում և, ամենակարևորը, մարդկանց սրտերում։
Նա ապացուցեց, որ հայ երաժշտի սիրտը կարող է նուաճել Փարիզի բեմերը, Հոլիվուտի սրահները և դառնալ համաշխարհային մշակոյթի մաս։
Ժորժ Կառվարենցը մեզ համար օրինակ է, թէ ինչպէս կարելի է միաւորուել երկու աշխարհներին՝ հայկական արմատներին և արևմտեան մշակոյթին, և ստեղծել մի լեզու, որին բոլորը կհասկանան՝ երաժշտութեան լեզուն։
Նա հայի այն կերպարն է, ով չբարձրաձայնեց իր ինքնութիւնը խօսքերով, այլ պատմեց մեղեդիներով։
Ռուզաննա Պետրոսեան
