ՄԱԿ. «Հակառակ զինադադարին, Սուէյտայի մէջ թշնամական արարքները կը շարունակուին»
Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան
ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերու համակարգման գրասենեակը զեկուցում մը հրապարակելով յայտնեց. «1-5 օգոստոսին, հակառակ զինադադարի համաձայնութեան գոյութեան, Սուէյտա նահանգին եւ անոր արեւմտեան գիւղական շրջանին մէջ թշնամական արարքները կը շարունակուին»:
Զեկուցումը նշեց, թէ Խարսայի, Ուահրայի, Թել Հատիտ-Սահլայի նման շրջաններու մէջ բախումներ եւ հրետանիով ռմբակոծումներ տեղի ունեցած են, եւ նշմարուած են իսրայէլեան օդային գործունէութիւն, որ շրջանային լարուածութիւնը բարձրացուցած է:
Զեկուցումը կ՛աւելցնէ, որ տագնապը պատճառ դարձած է աւելի քան 191 հազար անձերու ներքին կամ դէպի մերձակայ նահանգներ տեղահանման:
Մարդասիրական գետնի վրայ, Դամասկոս-Սուէյտա ճամբան անցեալ յուլիսի կէսէն ի վեր կը շարունակէ փակ մնալ, իսկ Պասրա Շամի ճամբով մարդասիրական միջանցքը ժամանակաւոր կերպով փակուած, ապա վերաբացուած է, ինչ որ ազդած է օժանդակութիւններու մատակարարման վրայ:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
