«Աշխարհի ամէնէն բարի դատաւոր»-ի համբաւը ունեցող Ֆրենք Քափրիոն մահացաւ
Ամերիկացի դատաւոր Ֆրենք Քափրիօ, որ «Աշխարհի ամէնէն բարի դատաւոր»-ի համբաւը ունէր, մահացած է ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղէն: Այս մասին կ՛ըսուի անոր պաշտօնական դիմատետրեան էջին վրայ հրապարակուած յայտարարութեան մէջ: Ան 88 տարեկան էր:
Անոր վարած դատավարութիւններու եւ մարդկային խղճով առաջնորդուող վճիռներու տեսանիւթերը միլիոնաւոր դիտումներ ունին համացանցի վրայ:
Ռոտ Այլընտ նահանգի Փրովիտընս քաղաքին մէջ աշխատող դատաւորը ոմանց ծանօթ է «Քոթ ին Փրովիտընս» պատկերասփիւռի ֆիլմաշարէն, որուն որոշ հատուածներ մեծ տարածում գտած են ընկերային ցանցերու, ներառեալ «ԹիքԹոք»-ի վրայ, ուր Քափրիոն ունէր 1,6 միլիոն հետեւորդ:
Քափրիոն Փրովիտընսի քաղաքային դատարանի դատաւոր եղած է 1985 թուականէն մինչեւ 2023:
Նշենք, որ Արամ Ա. կաթողիկոսի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներ այցելութեան ընթացքին Քափրիօ 4 հոկտեմբեր 2024-ին Փրովինտընսի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ իր փափաքով հանդիպում ունեցած էր վեհափառին հետ:
