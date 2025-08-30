Աննախադէպ Նուաճում Հայ Սփիւռքի Մէջ․ Մեսրոպեան Վարժարանը Ստացաւ Ֆրանսայի Կրթական Նախարարութեան Ճանաչումը (Homologation)
Մեծ հպարտութեամբ կը հաղորդենք, որ Պէյրութի Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը 26 Յունիս 2025-ին պաշտօնապէս ստացաւ Ֆրանսայի Կրթութեան նախարարութեան ճանաչումը՝ homologation-ի վկայագիրը, այսպիսով բարեյաջող աւարտին հասցնելով երկար տարիներէ ի վեր այս նպատակի իրականացման համար տարուած հսկայական աշխատանքը։
«Այսօրուան ձեռքբերումը պատմական էջ մըն է Մեսրոպեանի կեանքին մէջ», նշեց վարժարանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ։ «Ան կու գայ հաստատելու մեր վաղեմի տեսլականը՝ ապահովել բարձրորակ, քառալեզու կրթութիւն, որ միաժամանակ արմատաւորուած ըլլայ Հայ ազգային ինքնութեան ու դաստիարակութեան մէջ եւ համապատասխանէ համաշխարհային չափանիշներուն», ըսաւ ան:
Այս յատուկ ու բարձրագոյն ճանաչումը աննախադէպ իրադարձութիւն մըն է ոչ միայն Մեսրոպեանի, այլ նաեւ ամբողջ սփիւռքահայութեան կրթական պատմութեան մէջ, քանի որ մեր վարժարանը կը դառնայ առաջին հայկական վարժարանը հայ սփիւռքին մէջ, որ կը ստանայ այսպիսի պետական մակարդակի վաւերացում։
Homologation-ը առաջին հերթին կը վերաբերի Մեսրոպեանի մանկապարտէզին․ հանգրուան առ հանգրուան, անիկա պիտի տարածուի բոլոր բաժանմունքներուն վրայ՝ մինչեւ աւարտական դասարան, ամբողջ կրթութիւնը համապատասխանեցնելով Ֆրանսայի հանրապետութեան կրթական ծրագիրներուն, չափանիշներուն եւ ուսումնական պայմաններուն։
Homologation-ը արդիւնք է երկար տարիներու անխոնջ աշխատանքին, որուն լծուած էին վարժարանի տնօրէնութիւնը եւ ուսուցիչները՝ ծնողներու մշտական աջակցութեամբ։ Անոր իմաստն ու կարեւորութիւնը մեր աշակերտներուն համար հսկայական է։ Վարժարանի այս ճանաչումը անոնց համար կը բանայ նոր հորիզոններ՝ կրթական եւ մասնագիտական լաւագոյն ապագայի կազմաւորման, ֆրանսախօս համալսարաններ մուտքի դիւրացման, վկայականի միջազգային ճանաչման եւ կրթութեան որակի հաւաստիացման առումով ։
Այս նուաճումը կու գայ անգամ մը եւս հաստատելու, որ Մեսրոպեան վարժարանը կը մնայ հաւատարիմ իր առաքելութեան՝ դաստիարակել կիրթ, բազմալեզու եւ պատասխանատու նոր սերունդ մը, որ ի վիճակի ըլլայ համադրելու իր հայ ու համամարդկային ինքնութիւնները՝ յանուն արժանապատիւ եւ բարեկեցիկ ապագայի։
Յիշեցնենք, որ 2025-2026 տարեշրջանին, Մեսրոպեանի մէջ նաեւ պիտի սկսի գործադրուիլ Ֆրանսական պետական պաքալորէայի ծրագիրը (Bacc․ Français, 10-րդ դասարանէն սկսեալ), որ ինքնին մաս կը կազմէ Ֆրանսայի կրթական նախարարութենէն բոլոր բաժիններուն համար homologation ստանալու վարժարանի ծրագիրին։
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի
