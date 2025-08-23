Վարդանեան ամոլը պիտի մեծարուի
Նկատի ունենալով, որ Վարդանեան կը շարունակէ անարդարօրէն բանտարկուած մնալ Պաքուի մէջ՝ Արցախի ժողովուրդին իրաւունքները պաշտպանելուն համար, ամոլին կողմէ մրցանակը պիտի ստանձնէ Զոնապենտ:
Ամոլը պիտի մեծարուի յատկապէս համաշխարհային կրթական ոլորտին մէջ իր ունեցած դրական ներդրումին համար, որուն արգասիքներէն մէկն է Դիլիջանի միջազգային դպրոցը:
2014ին հաստատուած Դիլիջանի միջազգային դպրոցը կը հանդիսանայ միջմշակութային դասաւանդումի առաջնակարգ վարժարաններէն մէկը՝ հետեւելով «Միացեալ աշխարհի համալսարաններ»ուն կողմէ որդեգրուած սկզունքին` կրթութիւնը դարձնել ժողովուրդները, ազգերը եւ մշակոյթները միացնելու ուժ մը:
Նշենք, որ Դիլիջանի միջազգային դպրոցին մէջ ցարդ ուսում ստացած են 125 երկիրներէ աշակերտներ, իսկ դպրոցը զգալիօրէն նպաստած է Դիլիջանի բարգաւաճման եւ տնտեսութեան, ստեղծելով առաւել քան 2000 աշխատանքի կարելիութիւններ:
Ամոլը նաեւ հիմնադրած է բարգաւաճման եւ կրթական նպատակներ հետապնդող շարք մը հիմնարկութիւններ, որոնք շարքին են` RVVZ Family-ն, IDeA-ն եւ Scholae Mundi-ին:
«Օրօրա» եւ Հայկական գիտնական եւ արհեստագիտական հիմնարկութիւններուն միջոցաւ, Վարդանեան նաեւ մասնակցած է ընկերային ու տնտեսական շարք մը ծրագիրներու իրագործման: Ան իր այս նախաձեռնութիւններուն համար արժանացած է շարք մը միջազգային մրցանակներու:
Զոնապենտ եւս կարեւոր դերակատար մըն է կրթական ոլորտի բարեսիրական շարք մը ծրագիրներու մէջ, որոնց համար ան մրցանականներու արժանացած է:
Հայ Կրթական հիմնարկութիւնը հաստատուած է 1950ին, կրթական սպասարկութիւններ տրամադրելու համար հայ ուսանողներու եւ կրթական հաստատութիւններու Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի տարածքին: Հիմնարկութեան գործունէութեան կամ 75ամեակի տօնակատարութեան մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու համար այցելել www.aefweb.org կայքը, կամ դիմել aef@aefweb.org հասցէին:
