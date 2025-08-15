Դարձեալ Քեսապը շրջապատուած է աննախատեսելի հրդեհով
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Cilicia TV դիմատետրեան էջը կը հաղորդէ, որ շուրջ ամիս մը առաջ մեծ հրդեհի վտանգին ենթակայ էր Քեսապը: Այդ օրերուն հրդեհը Քեսապի դռներուն մօտ էր. սակայն այս անգամ անզսպելի հրդեհը մուտք գործած է Քեսապ: Էքիզոլուխը, Տիւզաղաճն ու Էսքիւրանը ուղղակի հրդեհի մէջ են: Մեծ թիւով հայ ընտանիքներ արդէն իսկ հեռացած են իրենց տուներէն: Պետական սահմանափակ միջոցները կարող չեն զսպելու ահաւոր հրդեհին տարածումը: «Կը յուսանք, որ օտար երկիրներ անմիջապէս օգնութեան հասնին` հակակշիռի տակ առնելու հրդեհին առաւել ծաւալումը», կը նշէ դիմատետրեան էջը:
Արամ Ա. կաթողիկոս մնայուն կապի մէջ է Քեսապի հոգեւոր տեսուչ Եսայի վրդ. Էօրտէքեանի եւ այլ պատասխանատուներու հետ: Յայտնենք, որ Աստուածածնայ տօնին առիթով Սուրիոյ զանազան շրջաններէն ուխտաւորներ հաւաքուած են Քեսապ` գլխաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մակար արք. Աշգարեանի: Քեսապի հոգեւոր տեսուչ հայր սուրբին վկայութեամբ, ժողովուրդին տուները կը պայթին` կազի շիշերու եւ արտերուն մէջ զետեղուած ականներուն պատճառով:
«Կոչ ուղղենք մեր զօրակցութիւնը յայտնելու քեսապահայութեան, ինչպէս նաեւ աղօթելու, որ կարելի փութով հրդեհին առաջքը առնուի», կը նշէ Cilicia TV:
Աղբիւրը` Ազդակ
