Syrians protest against Israel's killing of journalists in Gaza
Աշխարհ

Իսրայէլ յարձակած է Կազայի հատուածին մէջ լրագրողներու վրանի վրայ, զոհուած է Al Jazeera-ի 4 աշխատակից

Իսրայէլի բանակը յայտարարած է, որ հարուածած է Al Jazeera-ի լրագրող ներկայացող ահաբեկիչը, որ, ըստ իսրայէլեան կողմի, ենթադրաբար պատասխանատու է հրթիռային յարձակումներու կազմակերպման համար։

Իսրայէլի պաշտպանութեան բանակը յարձակած է Կազայի հատուածին մէջ «Ալ-Շիֆա» հիւանդանոցի մօտ գտնուող լրագրողներու վրանի վրայ։

Յարձակման հետեւանքով սպանուած են Al Jazeera հեռուստաալիքի երկու թղթակից եւ երկու նկարահանող։

Իսրայէլի բանակը յայտարարած է, որ հարուածած է Al Jazeera-ի լրագրող ներկայացող ահաբեկիչը, որ, ըստ իսրայէլեան կողմի, ենթադրաբար պատասխանատու է հրթիռային յարձակումներու կազմակերպման համար։

Աղբիւրը` Արեւելք

12/08/2025, 08:00
