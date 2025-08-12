Իսրայէլ յարձակած է Կազայի հատուածին մէջ լրագրողներու վրանի վրայ, զոհուած է Al Jazeera-ի 4 աշխատակից
Իսրայէլի բանակը յայտարարած է, որ հարուածած է Al Jazeera-ի լրագրող ներկայացող ահաբեկիչը, որ, ըստ իսրայէլեան կողմի, ենթադրաբար պատասխանատու է հրթիռային յարձակումներու կազմակերպման համար։
Իսրայէլի պաշտպանութեան բանակը յարձակած է Կազայի հատուածին մէջ «Ալ-Շիֆա» հիւանդանոցի մօտ գտնուող լրագրողներու վրանի վրայ։
Յարձակման հետեւանքով սպանուած են Al Jazeera հեռուստաալիքի երկու թղթակից եւ երկու նկարահանող։
Աղբիւրը` Արեւելք
12/08/2025, 08:00