«Հրանդ Տինք» հիմնարկը՝ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան աջակցութեամբ կը կազմակերպէ արեւմտահայերէնի դասընթացքներ
«Հրանդ Տինք» հիմնարկը «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան աջակցութեամբ կը կազմակերպէ 2025–2026 տարեշրջանի արեւմտահայերէնի ուսումնառութեան ծրագրի առաջին փուլը։
Դասընթացքները կը սկսին Սեպտեմբեր 22-ին եւ կը տեւեն 18 շաբաթ։ Ծրագրին կրնան մասնակցիլ 16 տարին լրացուցած անձեր։
Ծրագրի շրջանակին մէջ մասնակիցները շաբաթական 2 օր (ընդհամէնը 72 ժամ), կը սորվին արեւմտահայերէն։ Դասընթացքները տեղի կ՚ունենան «Zoom» հարթակի միջոցով՝ չորս տարբեր մակարդակներով։ Կրնան դիմում ընել բոլոր փափաքողները՝ անկախ լեզուի իմացութեան մակարդակէն։
Սկսնակ մակարդակ ունեցող մասնակիցները կը սերտեն հայոց այբուբենը, կը ծանօթանան հնչիւններուն, կը սորվին գրել ու կը կարողանան կազմել պարզ նախադասութիւններ՝ օգտագործելով ներկայ եւ ապառնի ժամանակները։
Երկրորդ մակարդակի ուսանողները կը զարգացնեն ընթերցանութեան եւ լսածը հասկնալու կարողութիւնները, կ՚աւելցնեն իրենց բառապաշարը եւ կը կարողանան նախադասութիւններ կազմել անկատար անցեալ եւ ապառնի ժամանակներով։
Երրորդ մակարդակին շեշտը կը դրուի խօսքի ընկալման եւ ինքնարտայայտման հմտութիւններու, ինչպէս նաեւ տարբեր բայաձեւերու կիրարկման վրայ։
Չորրորդ մակարդակի մասնակիցները կը շարունակեն զարգացնել իրենց ընկալելու եւ արտայայտուելու կարողութիւնները եւ կը խորացնեն գիտելիքները բարդ բայաձեւերու եւ ժամանակներու վերաբերեալ։
Մանրամասնութեանց, գիներու մասին տեղեկութեանց եւ արձանագրութեան թերթիկին համար դիմել հետեւեալ հասցէին.- https://bit.ly/417OacE
Այլ հարցումներու համար՝ ermenicecalismalari@hrantdink.org
Արձանագրութեանց վերջին պայմանաժամն է 2025 Սեպտեմբեր 28 թուականը։
Աղբիւրը` Նոր Յառաջ
