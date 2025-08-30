Պաքուի գրասենեակը պիտի փակուի, սակայն…
Կարմիր խաչի միջազգային յանձնախումբի պատուիրակութիւնը Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն պահանջով 3 սեպտեմբերին պիտի փակէ Պաքուի մէջ իր գրասենեակը:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդումով` այս մասին լրագրողներուն հետ մամլոյ զրոյցի ընթացքին ըսած է Հայաստանի մէջ Կարմիր խաչի միջազգային յանձնախումբի պատուիրակութեան ղեկավար Տաֆնէ Մարէ:
«Այո՛, ցաւօք, մենք ստիպուած պիտի ըլլանք 3 սեպտեմբերին իշխանութիւններուն պահանջով փակել Պաքուի մէջ մեր գրասենեակը: Սակայն մենք չենք կարծեր, որ այս պարագային շարք մը հարցերու մէջ աշխատելու մեր կարելիութիւնները պիտի սպառին: Մենք պիտի շարունակենք առաջարկել մեր ծառայութիւնները որեւէ դերի վերաբերեալ, որ կրնանք ունենալ իբրեւ չէզոք միջնորդ` օգնելու անհետ կորսուածներու խնդիրի լուծման: Ատիկա չի նշանակեր, որ մենք այլեւս երբեք պիտի չհաղորդակցինք Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն հետ: Քննարկումները տակաւին կը շարունակուին, եւ մենք կը կարծենք, որ կարելի է աշխատելու նոր կարելիութիւններ տակաւին ըլլան», նշեց Մարէ:
Անոր համաձայն, վերջին տարիներուն եւ տասնամեակներուն ընթացքին կատարուած աշխատանքը պիտի չմոռցուի:
«Այժմ վճռորոշ պահ է` նաեւ կապուած խաղաղութեան համաձայնագիրի հաւանական ստորագրման հետ: Այդ համաձայնագիրի նախագիծին մէջ գրուած է, որ անհետ կորսուածներուն հետ կապուած մնայուն աշխատանք եւ համակարգում պիտի կատարուի միջազգային կազմակերպութեան հետ: Սակայն ատիկա չի նշանակեր, որ մենք կապ պիտի չպահենք Պաքուի իշխանութիւններուն հետ: Մենք պիտի շարունակենք փորձել մնալ չէզոք եւ շարք մը հարցերու մէջ առաջարկել մեր միջնորդական դերը: Ի հարկէ, կարեւորագոյն խնդիրներէն մէկը անհետ կորսուածներու առնչուած հարցն է», ընդգծեց Հայաստանի մէջ Կարմիր խաչի միջազգային յանձնախումբի պատուիրակութեան ղեկավարը:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
