Հայկական ժողովրդական երգեր «Ուստի՞ կու գաս» երգը
Այսօր ձեզ ներկայացնում ենք Ակնայ հայութիւնից աւանդուած ժողովրդական մի երգ, որը կոչւում է «Ուստի՞ կու գաս» եւ ունի իր մի քանի տարբերակները՝ տարածուած Խարբերդում, Երզնկայում եւ հարակից այլ բնակավայրերում։ Այս մէկը գրի է առել Կոմիտասը՝ ընդգրկելով իր «Շար Ակնայ» ժողովածուի մէջ։
Հնագոյն երաժշտութեան «Շարական» անսամբլի գեղարուեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Դանիէլ Երաժիշտն ասում է․ Սա ես համարում եմ հանճարեղ երգ: Ակնն առհասարակ հարուստ աւանդոյթներով, Եփրատի ափին, դրախտի կենտրոնում գտնուող մի հայաշատ բնակավայր էր: Սիրոյ երգ է սա, որտեղ տեսնում ենք անուշիկ, ժողովրդական երգերի մէջ հանդիպող կերպարներ ու պատկերներ»:
Երգում երիտասարդ տղայի առջեւ յանկարծ երեւում է մի աննկարագրելի գեղեցիկ աղջիկ, որ գալիս է դէպի այգին: Երիտասարդ տղան, ապշանքից՝ բերանը բաց, հազիւ ուշքի գալով, կարծես թոթովելով, հարցնում է, թե որտեղի՞ց եկաւ այս աղջիկը: Ապա տեսնելով, որ նրա գոգնոցի մէջ խաղողի ողկոյզներ են լցուած, խնդրում է մէկն իրեն տալ: Բայց ո՛չ․ խաղողը չի կարող իր՝ հենց նոր կրակուած սիրտը հանգստացնել, տղան խնդրում է նաեւ մէկ համբոյր տալ՝ օրհնելով նրա մօր հոգին, որ այսպիսի աստուածային, հրեշտակի նմանուող էակի է լոյս աշխարհ բերել: Եւ խոստովանում է տղան, որ թէպէտ հենց նոր տեսաւ աղջկան, բայց արդէն սիրում է նրան:
Յաջորդ պահին տղան ինքնամոռաց դիտում է աղջկայ յուշիկ քայլերը: Նրա ոտքը փուշ է մտել, եւ քայլերը շատ զգոյշ է դնում: Կարծես տեսնում ենք աղջկայ ճերմակ ոտնաթաթերը, որոնք հազիւ երեւում են փէշի տակից:
Ապա տղայի հետ, նրա հայեացքով մի նոր պատկեր ենք տեսնում․ աղջիկը ծունկի է եկել առուի ափին եւ լուացք է անում՝ ձեռքերի հեզիկ շարժումներով տրորելով կողովով բերած զգեստները։
Այս երգը ներկայացնում ենք «Շարական» անսամբլի կատարմամբ։ Մենակատար՝ Արմէնուհի Սեյրանեան։
