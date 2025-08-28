Պաղտատ. Իրաքի Քրիստոնեայ հոգեւոր առաջնորդաց ժողովը. Մասնակիցներու շարքին էր Գերշ. Տ. Օշական եպս. Կիւլկիւլեան
Օրերս Պաղտատի մէջ քովքովուած են Իրաքի Քրիստոնայ եկղեցիներու հոգեւոր առաջնորդները։ Հանդիպման նոյնպէս ներկայ գտնուած է Թեմակալ Առաջնորդ Տ. Օշական եպս. Կիւլկիւլեան։
Ստորեւ կը ներկայացուի տրուած հաղորդագրութիւնը`
Այսօր` Օգոստոսի 9-ին, Իրաքի Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ Առաջնորդի գրասենեակէն ներս կայացաւ Քրիստոնեայ Համայնքապետերու Խորհուրդի հերթական ժողովը, որուն ներկայ եղաւ Իրաքահայ Թեմի բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Օշական եպս. Կիւլկիւլեանը։
Ժողովին քննարկուեցան Իրաքի Քրիստոնեաներուն յուզող հարցեր։
28/08/2025, 07:00