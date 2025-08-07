Երուսաղէմի մօտ յարձակում` Ռուսիոյ դեսպանատան ինքնաշարժին վրայ
30 յուլիսին, Երուսաղէմի մօտ գտնուող Կիւաթ Ասաֆ իսրայէլեան ապօրինի բնակեցման վայրի տարածքին մէջ խումբ մը վերաբնակեցուածներու կողմէ յարձակումի ենթարկուած է Պաղեստինեան իշխանութեան մօտ Ռուսիոյ դեսպանատան դիւանագիտական թիւով ինքնաշարժը, որուն մէջ գտնուած են Ռուսիոյ դիւանագիտական առաքելութեան Իսրայէլի արտաքին գործոց նախարարութեան մօտ հաւատարմագրուած աշխատակիցներ:
Այս մասին հաղորդեց Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա Զախարովա` մանրամասնելով, թէ Թել Աւիւի մէջ Ռուսիոյ դեսպանատունը համապատասխան դիմում ներկայացուցած է Իսրայէլի իշխանութիւններուն` յուսալով, որ իսրայէլեան կողմը համապատասխան եզրակացութիւններ կ՛ընէ:
«Ինքնաշարժին հասցուած է մեքանիքական վնաս: Յարձակումը ուղեկցուած է Ռուսիոյ դիւանագէտներու հասցէին բանաւոր սպառնալիքներով: Յատկապէս շփոթեցնող եւ անընդունելի է այն փաստը, որ միջադէպը տեղի ունեցած է արտօնութեամբը դէպքի վայրը գտնուող իսրայէլացի զինուորներու, որոնք նոյնիսկ չեն փորձած կանխարգիլել յարձակողներուն յարձակողական գործողութիւնները:
«Մենք այս միջադէպը կը նկատենք 1961 թուականի Դիւանագիտական յարաբերութիւններու մասին Վիեննայի հռչակագիրի կոպիտ խախտում, որովհետեւ հռչակագիրը, այլ բաներու կողքին, հիւրընկալող պետութենէն կը պահանջէ ապահովել օտարերկրեայ առաքելութիւններու սեփականութեան անձեռնմխելիութեան սկզբունքի յարգումը եւ պատշաճ յարգանքով վերաբերիլ այնտեղ հաւատարմագրուած օտարերկրեայ դիւանագէտներուն` ձեռնարկելով բոլոր անհրաժեշտ քայլերը` կանխարգիլելու անոնց անձի, ազատութեան եւ արժանապատուութեան նկատմամբ որեւէ ոտնձգութիւն:
«Համապատասխան դիմումը Իսրայէլի իշխանութիւններուն ներկայացուցած է Թել Աւիւի մէջ Ռուսիոյ դեսպանատունը: Յոյսով ենք, որ իսրայէլեան կողմը համապատասխան եզրակացութիւններ կ՛ընէ», նշուած է Զախարովայի յայտարարութեան մէջ:
Աղբիւրը՝ Ազդակ
