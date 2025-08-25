Որոնել

Որոնել

Որոնել

hyՀայերէն
2022.10.15 Isola San Lazzaro degli armeni - Venezia
Աշխարհ

Վենետիկի Հայ լեզուի ու մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքներուն 40-ամեակը

2025-ի Ամառնային խտացեալ դասընթացքի օրերուն կատարուած է ակադեմական ոգեկոչումը անցեալ երեսուն եւ ինը դասընթացքներուն (2020-ին Քովիտի բերմամբ տեղի չէ ունեցած)։

Պո-Արաքս մշակութային միութիւնը հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ թէ այս տարի կը լրանայ Վենետիկի Հայ լեզուի ու մշակոյթի ամառնային խտացեալ դասընթացքներուն 40-ամեակը։

Դասընթացքը, որ ամէն տարի կը կազմակերպուի Օգոստոսին՝ Պո-Արաքս մշակութային միութեան կողմէ, սկսած էր 1986-ի Օգոստոսէն, նախ՝ Քա Ֆոսկարի համալսարանին հովանաւորութեամբ մինչեւ 2015 եւ ապա՝ Վենետիկի Պատրիարքութեան Մարչանում հիմնարկին ասպնջականութեամբ։

2025-ի Ամառնային խտացեալ դասընթացքի օրերուն  կատարուած է ակադեմական ոգեկոչումը անցեալ երեսուն եւ ինը դասընթացքներուն (2020-ին Քովիտի բերմամբ տեղի չէ ունեցած)։

14 Օգոստոսին իբրեւ գլխաւոր բանախօս հանդէս եկած է Օքսֆորտի համալսարանէն՝ Փրօֆ. Թէօ Ֆան Լինթը՝ անգլերէն լեզուով, իսկ 16 Օգոստոսին՝ Երեւանէն Փրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանը՝ հայերէնով։

Մաէսթրօ Արամ Իփէքճեանի տուտուկի նուագը  ընկերակցած է հանդիսութիւններուն։

Աղբիւրը`     Արեւելք

Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ

25/08/2025, 07:30
Ունկնդրէ Փոտքասթերը
Ունկնդրէ Փոտքասթերը
Հրեշտակ Տեառն
Հրեշտակ Տեառն
Քահանայապետական ունկնդրութիւն
Քահանայապետական ունկնդրութիւն
Քու ներդրումդ վեհանձն առաքելութեան մը համար. Քու ներդրումդ վեհանձն առաքելութեան մը համար.