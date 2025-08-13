Արցախէն բռնի տեղահանուած շուրջ հարիւր երեխաներ մեկնած են Հունգարիա՝ մասնակցելու եօթնօրեայ ամառնային ճամբարին
Արցախէն բռնի տեղահանուած շուրջ 100 երեխաներ Օգոստոս 11-ին մեկնած են Հունգարիոյ Զանքա քաղաքը՝ մասնակցելու եօթնօրեայ ամառնային ճամբարին։
Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարութենէն հաղորդած են, թէ ճամբարին այս տարի կը մասնակցին 6–15 տարեկան երեխաներ, ուղեկցութեամբ 38 մասնագէտներու եւ պատասխանատուներու։
Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու փոխնախարար Տաթեւիկ Ստեփանեան «Զուարթնոց» օդակայանէն ճամբած է փոքրիկները։
Նախարարութենէն տեղեկացուցած են, թէ սոյն ծրագիրը կ՚իրականացուի Հայաստանի եւ Հունգարիոյ կառավարութիւններու միասնական ջանքերով։ Անցեալ տարի ալ Զանքայի ճամբարին մասնակցած էին Արցախէն բռնի տեղահանուած 8–14 տարեկան 120 երեխաներ։
Աղբիւրը` Նոր Յառաջ
