ԱՇԽԱՐՀ

Անթիլիասէն հատոր. Լոյս տեսած է «Armenian Cultural Genocide» խորագրեալ հատորը

Հատորին խորագիրն է՝ «Armenian Cultural Genocide» (A Contribution For The Typification Of Cultural Genocide As An International Crime). անոր հեղինակն է՝ իրաւունքի եւ ընկերային գիտութիւններու դոկտոր, ուրուկուէյցի Օսքար Լոփէզ Կոլտարսենա, որ աշխատասիրութիւններ ունի մարդկութեան դէմ ոճիրի, ռազմական յանցագործութիւններու եւ զանոնք միջազգային քրէական դատարանին մօտ բարձրացնելու եղանակներուն մասին։