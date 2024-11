Պանիրն ու որդերը․ ԺԶ դարու ջաղացպանի մը տիեզերքը» հատորը

ԱՇԽԱՐՀ

Երեւանի մէջ «Կիւլպէնկեան հիմնարկ»ի հովանաւորութեամբ լոյս տեսած է Պանիրն ու որդերը․ ԺԶ դարու ջաղացպանի մը տիեզերքը» հատորը

Գիրքին շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ սեպտեմբերին Հայաստանի մէջ, «From Menocchio to Manuzzi: Conversations on Microhistory and the Global» միջազգային գիտաժողովին ընթացքին, հեղինակին՝ Քարլօ Գինզբուրգի ներկայութեամբ։ Գիտաժողովը նուիրուած էր մանրապատմութեան եւ անոր կարեւորութեան։