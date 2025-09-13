Աւարտեցաւ Սուրբ Աթոռ - Վիեթնամ համատեղ աշխատանքային խումբի 12-րդ հանդիպումը
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
12 սեպտեմբերին Վատիկանի մէջ կայացաւ Սուրբ Աթոռ - Վիեթնամ համատեղ աշխատանքային խումբի 12-րդ հանդիպումը, նախագահութեամբ` Սուրբ Թոռի կողմէ Գերապ. Միրոզլաւ Վաչովսքիին եւ Վիեթնամի կողմէ փոխ Վարչապետ Տիկ Le Thi Thu Hang-ի։ Լուրը կը կարդանք Սուրբ Աթոռի կողմէ հրատարակուած հաղորդագրութեան մը մէջ։
Հանդիպման կիզակէտը հանդիսացան երկկողմանի յարաբերութիւնները եւ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ իրավիճակը Վիեթնամի մէջ։ Երկու կողմերն ընդունեցան կաթողիկէ համայնքի ունեցած դրական դերը` Երկրի զարգացումի շրջագիծէն ներս։
Գոհունակութիւն յայտնուեցաւ ապա Հանոյի մէջ նախորդ հանդիպումէն (2024 թուականի մայիս) ի վեր արձանագրուած զարգացումներուն համար և վերահաստատուեցաւ կամքը` ամրապնդելու այս յարաբերութիւնները, կանոնաւոր հանդիպումներու միջոցաւ։ Աշխատանքային մթնոլորտը որակուեցաւ որպէս ջերմ և հիմնուած վստահութեան վրայ։
«Այցելութեան ընթացքին Վիեթնամի պատուիրակութիւնը առիթը ունեցաւ հանդիպելու Լեւոն ԺԴ. Պապին հետ, ու զրոյցներ ունեցաւ նաեւ Վատիկանի Պետական Քարտուղարութեան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներուն հետ» կը կարդանք միշտ հրատարակուած վերոնշեալ հաղորդագրութեան մէջ։
