Գերապ. Կալլակէր մեկնեցաւ Սլովենիա «Bled Strategic Forum»ին առիթով
Վատիկան Նիուզ - Հայկական Բաժանմունք
Այսօրուընէ՝ ՛31 օգոստոսէն, մինչև երեքշաբթի՝ 2 սեպտեմբերին, Պետութիւններու և Գերապայծառ Փօլ Ռիչըրտ Կալլակերը մեկնած է Սլովենիա՝ մասնակցելու համար Bled Strategic Forum-ի 20-րդ հաւաքին, որ տեղի կ՛ունենայ համանուն քաղաքին մէջ։
2006 թուականին սկիզբ առած Պլետի ռազմավարական ֆորումը հարթակ է Եւրոպան և աշխարհին վրայ ազդող քաղաքական, անվտանգութեան և զարգացման հարցերն ու մարտահրաւէրները քննարկելու համար, որ կը համախմբէ տարբեր ծագում ունեցող և տարբեր վայրերէ ժամանած մասնակիցներ:
Այս տարուայ ժողովին նիւթն է «Փախուստի մէջ գտնուող աշխարհ» և պիտի կեդրոնանայ թէ ինչպէս Եւրոպան և Եւրոմիութիւնը կարող են ներգրաւուիլ և գերզարգացնել իրենց դերը այսօրուայ աշխարհին առջև ծառացած տարբեր աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և կլիմայական ճգնաժամերու և լարուածութիւններու լուծման գործին մէջ:
