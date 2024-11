Գրիգորեան համասարանին մէջ գիրքի ներկայացում

Կարդինալ Կուճերոթթի. Լիբանանը «Խոցուած ցնորք», որ պէտք է փրկուի բռնի մասնատումէն

Հռոմի Քահանայապետական Գրիգորեան համասրանէն ներս տեղի ունեցաւ «Echoes of the Lebanon crisis. Conflict or coexistence?» «Լիբանանի ճգնաժամի արձականգները, հակամարտութի՞ւն, թէ Համակեցութի՞ւն»վերնագիրով գիրքին՝ խմաբագրուած Գերապայծառ Սամուէլ Սանկալլի կողմէ, որ Գրիգորեան համասարանի «Սինդերզի» դպրոցին համակարգողն է։