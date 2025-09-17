Որոնել

Քահանայապետ

Կազայէն տեղահանում. Լևոն ԺԴ. Հարկաւոր է գտնել այլ լուծում

Կազա, միջազգային լարուածութիւն և Եւրոպայի մէջ լարուածութեան սրման մտավախութիւններ. Ասոնք եղան Լեւոն ԺԴ. Պապին երեքշաբթի երեկոյեան յայտնած մտահոգութիւնները, երբ Ան լքեց Քասթել Կանտոլֆոյի իր նստավայրը, ուր ժամանած էր մէկ օր առաջ վերադառնալու համար Վատիկան։ Նախ քան իր մեկնիլը Նորին Սրբութիւն կանգ առաւ ողջունելու նստավայրի մուտքին հաւաքուած հաւատացեալները ու պատասխանեց լրագրողներուն իրեն ուղղած հարցումներուն։

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

16 սետպեմբերի երեկոյեան 8,30-ի ժամանակ Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը որ մէկ օր առաջ մեկնած էր Քասթել Կանտոլֆոյի Քահանայապետական ամառանոց վերադրաձ կատարեց Վատիկան եւ Նախ քան իր մեկնիլը կանգ առաւ ողջունելու նստավայրի մուտքին հաւաքուած հաւատացեալները ու պատասխանեց լրագրողներուն իրեն ուղղած հարցումներուն։

Սրբազան Հայր Կազայի արտագաղթը, հարցուց լրագրողներէն մին, «Տեսա՞ք, որքան մարդ փախուստ կու տան...»: Սրբազան Պապը նշեց, որ ինք հեռախօսային կապ հաստատած է Կազայի համայնքի և ժողովրդապետին հետ ապա յայտնեց իր մտավախութիւնները. «Շատեր,- ըսաւ Ան - երթալու տեղ չունին, ուստի այս մէկը մտահոգիչ է: Ես նաև խօսեցայ այնտեղի մեր ժողովրդի հետ, ժողովրդապետին հետ: Առայժմ անոնք կ՛ուզեն մնալ. Անոր տակաւին կը դիմադրեն, բայց մենք իսկապէս պէտք է այլ լուծում գտնենք»:

Ռուսաստանի հետ ՆԱԹՕ-ի պատերազմի մասին Քրեմլինի պնդումներու հայող հարցումի մը պատասխանելով Նորին Սրբութիւնը շեշտեց, որ «ՆԱԹՕ-ն որևէ պատերազմ չէ սկսած։ Լեհերը անհանգստացած են, քանի որ անոնք կը զգան որ իրենց օդային տարածքը ներխուժուած է. Ասիկա շատ լարուած իրավիճակ է»։ «Կայ մեծ մտահոգութիւն», յարեց Սրբազան Պապը, որ նոյն օր առաւօտեան հանդիպում ունեցած էր Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին հետ եւ հեռախօսազրոյց ունեցած էր Կազայի Սուրբ Ընտանիք ժողովրդապետ Գաբրիէլ Ռոմանելլի հետ։

Քահանայապետին Քասթել Կանտոլֆոյէն մեկնումը
17/09/2025, 07:00

