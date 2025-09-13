Վատիկան. Քահանայապետը կը խրախուսէ հաշմանդամ անձանց աշխատանքային ընդելուզումը
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Քահանայապետը Կարդինալ Փարոլին ստորագրութիւնը կրող հրամանագիրով մը, վաւերացուց նոր կանոններ որոնք կը խթանեն հաշմանդամ անձանց աշխատանքային ընդելուզումը Սուրբ Աթոռի և Վատիկան Պետութեան հաստատութիւններէն ներս:
Նոր դրոյթները` որոնք արդիւնքն են ULSA – ի (Սուրբ Աթոռի աշխատանքային սենեակի) Խորհուրդի որոշումներուն, կը սահմանեն, որ հաշմանդամութիւնը չի խոչընդոտեր զբաղուածութիւնը, նախատեսելով անոնց ներառման նպաստող յատուկ միջոցառումներ:
Փոխելով նաեւ Հռոմի Քուրիայի ընդհանուր կանոնակարգը. . այլևս պարտադիր չէ «լաւ առողջութիւն», այլ՝ «ֆիզիկական և մտաւոր պատրաստութիւն պարտականութիւններու կատարման համար»։ Այս կանոնակարգերը, որոնք արդեն ուժի մէջ են, կը լրացնեն անցեալ օգոստոսին Վատիկանի մէջ աշխատող ծնողներու իրաւունքները ամրապնդելու համար ընդունուած կանոնները։
