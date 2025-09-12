Տոմինիքայի Վարչապետը ընդունուեցաւ Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապին կողմէ
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
«Այսօր առաւօտեան Վատիկանի Առաքելական պալատին մէջ Տոմինքայի Միութեան վարչապետ, Վսեմաշուք Տիար Ռուզվելտ Սքերրիթը ընդունուեցաւ Լևոն ԺԴ. Սրբազան Պապին կողմէ: Այնուհետև Ան հանդիպեցաւ Սուրբ Աթոռի Պետքարտուղար, Վսեմաշուք Կարդինալ` Փիեթրօ Փարոլինի հետ, որուն կ՛ընկերանար Պետութիւններու և Միջազգային Կազմակերպութիւններու հետ յարաբերութիւններու քարտուղար` Գերապ. Ռիչարտ Կալլակէրը»։ Լուրը կը հաղորդէ Սուրբ Աթոռի մամլոյ գրասենեակը։
«Պետականքարտուղարութեան մէջ տեղի ունեցած ջերմ քննարկումներու ընթացքին գոհունակութիւն յայտնուեցաւ Սուրբ Աթոռի և Տոմինքայի միջև լաւ յարաբերութիւններուն համար: Այնուհետև քննարկումները կենտրոնացան Եկեղեցւոյ կողմէ երկրին արժէքաւոր ներդրումին վրայ, մասնաւորապէս՝ բարեկեցութեան և կրթութեան ոլորտներուն մէջ» կը կարդանք վերոնշեալ հաղորդագրութեան մէջ ուր ապա նշուած է նաեւ` որ «զրոյցը շարունակուեցաւ՝ անդրադառնալով տարածաշրջանի և երկրին մէջ առկայ շարք մը ընկերա -քաղաքական հարցերու, ինչպիսիք են ընկերային մարտահրաւէրները և կլիմայի փոփոխութեան հետևանքները, վերահաստատելով իրենց փոխադարձ յանձնառութիւնը՝ խթանելու փոխադարձ համագործակցութիւն՝ ի բարօրութիւն Տոմինքայի ժողովրդին։
