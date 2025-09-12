Սրբազան Պապը ընդունեց Մոլտավիայի Հանրապետութեան նախագահը
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
Ուրբաթ` 12 սեպտեմբերի առաւօտեան Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը ունկնդրութիւն շնորհեց Մոլտավիայի Հանրապետութեան Նախագահ` Տիկ. Մայա Սանտույին, որ ապա հանդիպում ունեցաւ նաեւ Սուրբ Աթոռի Պետքարտուղար, Վսեմաշուք Կարդինալ` Փիեթրօ Փարոլինի հետ, որուն կ՛ընկերանար Պետութիւններու և Միջազգային Կազմակերպութիւններու հետ յարաբերութիւններու քարտուղար` Գերապ. Ռիչարտ Կալլակէրը»։ Լուրը կը հաղորդէ Սուրբ Աթոռի մամլոյ գրասենեակը նշելով` որ «Պետական Քարտուղարութեան մէջ կայացած սիրալիր հանդիպումի ընթացքին գնահատանք արտայայտուեցաւ գոյութիւն ունեցող երկկողմանի յարաբերութիւններու համար, մաղթանքով որ անոր աւելիով ամրապնդուին»։
«Այնուհետև զրոյցները կենտրոնացան խաղաղութեան և անվտանգութեան իրավիճակի վրայ տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներով, յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով Ուքրանիայի մէջ տեղի ունեցած վերջին զարգացումներուն» նշուած է վերոնշեալ հաղորդագրութեան մէջ։
