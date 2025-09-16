Լեւոն ԺԴ. կապ հաստատած է Կազայի Ժողովրդապետին հետ իր մտահոգութիւնը յայտնելով տեղի ունեցածին համար
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
«Այսօր առաւօտեան Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը հեռախօսային կապ հաստատեց Կազայի Ժողովրդապետ Հայր կապրիել Ռոմանելլիին հետ որ Քահանայապետին ներկայացուց իրավիճակի վերջին թարամացուները». Լուրը կը հաղորդէ Սուրբ Աթոռի Մամլոյ գրասենեակի տնօրէն Տիար Մաթթէօ Պրունին աւելնցելով` որ«Ժողովրդապետութիւնը կը շարունակէ օգնել այնտեղ ապաստան գտած մօտ 450 մարդոց և անոնց, որոնք իրենց կը դիմեն, բաժանելով սնունդ և ջուր և բաց պահելով ներքին դեղատունը»:
«Աղօթատունը նոյնացուես կը շարունակէ իր աշխատանքը՝ սպասարկելով մանուկներուն եւ և երիտասարդներուն, ինչպէս նաև օգնութիւն տրամադրելով տարեցներուն և հիւանդներուն՝ հակառակ սրուող հակամարտութեան» նշեց միշտ Սուրբ Աթոռի Մամլոյ գրասենեակի տնօրէնը հաստատելով որ «Սրբազան Պապը իր մտահոգութիւնը արտայայտեց տեղի ունեցածին համար, և Հայր Գաբրիէլին ու բոլոր անոնց որոնք կը դիմեն Ժողովրդապետութեան, վստահեցուց իր մօտիկութիւնը եւ աղօթքը։
Քահանայապետին զրոյցը ԱՄՆ-ի նոր դեսպանին հետ
Պատասխանելով ապա մի քանի լրագրողներու հարցումին, հայող անցեալ շաբաթ օր` 13 սեպտեմբերին Լեւոն ԺԴ.-ի ԱՄՆ-ի նոր դեսպանին հետ ունեցած զրոյցի մասին, Տիար Մաթթէօ Պրունին, նշեց` թէ այս առիթով «Սրբազան Պապը հաստատեց, թէ ինք կ՜աղօթէ Շարլի Քիրքին, անոր կնոջ եւ զաւակներուն համար» ու թէ «մտահոգ է քաղաքական բռնութեան ի տես, որուն առընչութեամբ Սրբազան Պապը խօսեցաւ հռետորաբանութենէ և շահագործումէ զերծ մնալու անհրաժեշտութեան մասին, որոնք կը հանգեցնեն բևեռացումի եւ ոչ թէ երկխօսութեան»։
