Խաղաղութեան աշխարհ. Մանուկ Յիսուս հիւանդանոցի փոքրիկներուն շնորհաւորանքները Լևոն ԺԴ Պապին ծննդեան տարեդարձին առիթով
Ռոպէր Աթթարեան – Վատիկան
«Շնորհաւոր ըլլայ Սրբազան Պապ խաղութեան աշխարհ մը քեզի համար», այս է նուէրը` զոր Պամպին Ճեզու Մանկական Հիւանդանոցի փոքրիկ հիւանդները ուզեցին ընծայել Լեւոն ԺԴ.ին, որ վաղը` 14 սեպտեմբերին, կը նշէ իր ծննդեան 70 ամեակը։
Սուրբ Աթոռի հիւանդանոցի խաղասենեակին մէջ ստեղծուած գունագեղ նկարներով փոքրիկները կը միանան Սրբազան Պապին ընտրուած օրէն ի վեր արտահարած ցանկութեան՝ «խաղաղութիւն բոլորին և ամբողջ աշխարհին»։
Վերոնշեալ այս տողերը կը կարդանք Հիւանդանոցին կողմէ տարածուած հաղորդագրութեան մը մէջ, Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապին տարեդարձի օրուան նախօրէին։
«Աստուած պատերազմ չ՛ ուզէր, Ան խաղաղութիւն կ՛ուզէ և կ՛աջակցի անոնց որոնք յանձնառու են դուրս գալ ատելութեան պարոյրէն և հետևիլ երկխօսութեանն ուղիին». Հաստատած էր անցեալ կիրակի օր Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրայ արտասանած Հրեշտակ Տեառն աղօթքի ընթացքին Սրբազան Պապը և ահա բոլոր ազգութիւններու, կրօնի և մշակոյթներու երեխաները, որոնք նկարները կը պատկերացնեն ժպտացող դէմքերով, Անոր կը վստահեցնեն իրենց ուրախ աջակցութիւնը» նշուած է միշտ վերոնշեալ յայտարարութեան մէջ ուր ապա ընդգծուած է թէ ինչպէս փոքրիկներ մեծ վստահութիւն ունինք Քահանայապետին վրայ։
Արդարեւ այն վստահութեամբ` որ Ան կարող է ըլլալ երկխօսութեան ուղիներ յայտնաբերող ճիշտ մարդը ըլլալ անոնք զայն պատկերացուցած են ձեռքը բռնած խաղաղութեան դրօշը՝ ձիթենի ճիւղի, աղաւնիի և Վատիկանի դրօշի նման սպիտակ ու դեղին գոյներով ներկուած Սուրբ Պետրոսի տաճարի միջև, մինչ բոլորին կ՜ըսէ. «Մի մտահոգուիք, ես կը լուծեմ հարցը»։
«Մենք քեզ շատ կը սիրենք, Սրբազան Քահանայապետ Լևոն Տասնչորսերորդ». Այս է այն մեծ ողջագուրումը, որ կը հասնի Քահանայապետին, Bambino Gesù հիւանդանոցի փոքրիկներէն` Նորին Սրբութեան ծննդեան տարեդարձին օրը։
