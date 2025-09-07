Որոնել

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-GAZA
Քահանայապետ

Կառավարիչներուն կը կրկնեմ. Մտիկ ըրէք ձեր խղճի ձայնին. Լեւոն ԺԴ

«Զէնքի միջոցով ձեռք բերուած թուացեալ յաղթանակները, որոնք մահ ու աւէր կը սերմանեն, իրականին մէջ պարտութիւններ են և երբեք խաղաղութիւն ու անվտանգութիւն չեն բերեր։ Աստուած պատերազմ չուզեր։ Աստուած խաղաղութիւն կ՛ուզէ։ Աստուած թիկունք կը կանգնի անոր որ յանձնառու է դուրս գալու ատելութեան պարոյրէն ու քալելու երկխօսութեան ուղիին վրայ»

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Կիրակի 5 սեպտեմբեր 2025-ին առաւօտեան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրայ գլխաւորած սրբադասման արարողութեան աւարտին եւ նախ քան նոյն վայրէն Հրեշտակ Տեառն Մարեմեան աղօթքը արտասանելը` Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը ողջոյնի խօսք ուղղեց արարողութեան մասնակցող ութսուն հազարէ աւելի հաւատացեալներուն, որոնք շարքին նաեւ եպիսկոպոսներ, կղերական դասի անդամներ ու պաշտօնական պատուիրակութիւններ եւ պետական ներկայացուցիչներ։

Երկու նոր Երանելիներ

Ան ապա յիշեց երէկ` Էսթոնիայի մայրաքաղաք Դալլինի մէջ սրբադասուած Յիսուսեան արքեպիսկոպոս Էտուարդ Պրոֆիթլիխը, որ սպաննուեցաւ 1942 թուականին խորհրդային բռնապետութեան կողմէ եկեղեցւոյ նկատմամբ հալածանքներու ժամանակ ինչպէս նեաւ Հունգարիայի Վեշփրեմ քաղաքին մէջ սրբադասուած Մարիա Մագտոլնա Պոտին՝ երիտասարդ աշխարհական կին, որ սպաննուեցաւ 1945 թուականին իրեն բռնաբարել ցանկացող զինուորներուն դիմադրելու համար:

«Գոհութիւն յայտնենք Տիրոջ այս երկու նահատակներու՝ Աւետարանի գեղեցկութեան քաջարի վկաներուն համար» ըսաւ Սրբազան Քահանայապետը ու Սուրբ Կոյս Մարիամի եւ Սուրբերու բարեխօսութեան յանձնեց նաեւ խաղաղութեան ի սպաս անսպառ աղօթքը, յատկապէս Սուրբ Երկրին եւ Ուքրանիոյ համար եւ իւրաքանչիւր երկրի մէջ որ արիւնոտած է պատերազմով, յարեց Լեւոն ԺԴ. ապա կոչ ուղղեց կառավարիչներուն ըսելով. «Մտիկ ըրէք ձեր խղճի ձայնին։

Կոչ վասն խաղաղութեան

«Զէնքի միջոցով ձեռք բերուած թուացեալ յաղթանակները, որոնք մահ ու աւէր կը սերմանեն, իրականին մէջ պարտութիւններ են և երբեք խաղաղութիւն ու անվտանգութիւն չեն բերեր։ Աստուած պատերազմ չուզեր։ Աստուած խաղաղութիւն կ՛ուզէ։ Աստուած թիկունք կը կանգնի անոր որ յանձնառու է դուրս գալու ատելութեան պարոյրէն ու քալելու երկխօսութեան ուղիին վրայ» ըսաւ Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը ու սկիզբ տուաւ Մարեմեան աղօթքին որուն աւարտին ողջունելէ ետքը պատկան իշխանութիւնները քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով շրջանը կատարեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին ու Քոնչիլիացիոնէ Պողոտային, ուր ողջունեց եւ օրհնեց Փիեր Ճորճօ Ֆրասսաթիի եւ Քարլօ Աքութիսի սրբադասման արարողութեան առիթով Հռոմ ժամանած բազմահազար ուխտաւորները։

Պատարագէն առաջ ողջոյնի խօսք

Յայտնենք որ Սրբադասման պատարագէն առաջ եւս Նորին Սրբութիւնը իր սրտաբուխ ողջոյնը ուղղած էր բոլոր ներկաներուն նշելով` որ այս օրը «համայն Իտալիոյ, Եկեղեցւոյ ու աշխարհին համար շատ գեղեցիկ տօնախմբութիւն մըն է» ապա ողջունեց ներկաները ու մասնաւորապէս երիտասարդները, Տիրոջ Օրհնութիւն համարելով անոնց հետ միասին գտնուիլը։

«Ասիկա հաւատքի իսկական շնորհք մըն է զոր կ՛ուզենք բաժնեկցիլ» ըսաւ Սրբազան Պապը նշելով որ պատարագէն ետքը ինք շրջանը պիտի կատարէ հրապարակին ու պիտի ողջունէ ներկաները։

Նորին Սրբութիւնը հուսկ ողջունեց երկու Սուրբերուն ընտանեկան պարագաները, պատկան իշխանութիւնները, եպիսկոպոսներն ու քահանաները, կրօնաւոր կրօնաւորուհիները ու Ազիոնէ Քաթթոպլիքայի անդամները։

«Կը պատրաստուինք ըսաւ Ան այս ծիսական արարողութեան աղօթքով, բաց սրտերով՝ իսկապէս ցանկանալով ընդունիլ այս շնորհքը Տիրոջմէ։ Եւ բոլորս մեր սրտերուն մէջ կը զգանք այն նոյն բանը որ Փիեր Ճորճոն եւ Քարլոն զգացին՝ այՆ սէրը Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ, յատկապէս Սուրբ Հաղորդութեան մԷջ, բայց նաև աղքատներու, մեր եղբայրներու և քոյրերու մէջ։ Դուք բոլորդ, մենք բոլորս կոչուած ենք սուրբեր դառնալու։ Աստուած օրհնէ ձեզ։ Շնորհաւոր տօն։ Շնորհակալութիւն այստեղ ձեր գտնուելուն համար» ըսած էր Լեւոն ԺԴ. նախ քան պատարագը սկսիլը։

 

 

07/09/2025, 12:26

«Հրեշտակ Տեառն»ը աղօթք մըն է որ կ՛արտասանուի օրը երեք անգամ ի յիշատակ Մարդեղութեան խորհուրդին – առաւօտեան 6-ին, կէսօրին ու երեկոյեան 18-ին, պահը երբ կը հնչէ «Հրեշտակ Տեառն»ի զանգակը։ Աղօթքին անունը առնուած է աղօթքին առաջին բառերէն «Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու» ու բաղկացած է երեք փոքրիկ նախադասութիւններէ որոնք կը հային Յիսուս Քրիստոսի Մարդեղութեան, ապա երեք Ողջոյն Քեզ Մարիամ աղօթք։ Սոյն աղօթքը կ՛արտասանէ Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ, Կիրակի օր կէսօրին ու Տօնական օրերուն առթիւ։ Հրեշտակ Տեառն աղօթքէն առաջ Քահանայապետը կը ներկայացնէ հակիրճ խորհրդածութիւն մը, ներշնչուելով օրուան սուրբգրային ընթերցումներէն, որուն կը յաջորդէ նաեւ ուխտաւորներուն ուղղուած ողջոյնի խօսքը։ Սուրբ Զատիկէն մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը, Հրեշտակ Տեառն-ի տեղ կ՛արտասանուի «Ուրախ լեր Թագուհի Երկնից» աղօթքը, որ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան յիշատակին աղօթքն է, որուն աւարտին «Փառք Հօր»ը կ՛արտասանուի երեք անգամ։

Աղօթք Պապին հետ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշատկ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն.
Եղիցի ինձ ըստ բանի քում։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ,
Եւ բնակեաց ի մեզ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Աղաչեա վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին, զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի։

Աղաչեմք զքեզ, Տ՛էր, հ՛եղ զշնորհս քո ի միտս մեր, որպէս զի որք աւետեօք Հրեշտակին զմարդեղութիւն Որդւոյ քոյ Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ Խաչի նորա առաջնորդեալ հասցուք ի փառս յարութեան, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր.
Ամէն։

Փառք Հօր…(3 անգամ )
Աղօթք հանգուցեալներու համար …

Առաքելական կամ Քահանայապետական օրհնութիւն։

Տէրը ձեզի հետ։ Եւ քու հոգւոյդ հետ։ Օրհնեալ ըլլայ Տիրոջ Անունը։ Այժմ եւ յաւէտ։
Մեր օգնութիւնը Տիրոջ անուան մէջն է։ Ան ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Օրհնէ ձեզ ամենակալ Աստուած՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Ամէն։