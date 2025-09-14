Որոնել

Pope Leo XIV leads the Angelus prayer at the Vatican
Քահանայապետ

Մենք ալ սորվինք սիրել Յիսուսին նման եւ նուիրուիլ մէկը միւսին. Լեւոն ԺԴ.

Ունկնդրէ լուրը

Ռոպէր Աթթարեան , Վատիկան

«Այսօր Եկեղեցին կը յիշատակէ Խաչվերացի տօնը, որով կը յիշատակուի Սրբուհի Հեղինէի կողմէ Խաչի փայտին յայտնաբերումը Երուսաղէմի մէջ, չորրորդ դարուն, ու այս թանկարժէք մասունքին վերադարձը Սուրբ Երկրին, Էրաքլիոս Կայսրի հրամանով». Այս խօսքերով է որ Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը սկսաւ 14 սեպտեմբերի Հրեշտակ Տեառն Մարեմեան աղօթքի խորհրդածութիւնը, յիշելով Խաչի երեւման տօնը եւ բացատրելու համար թէ ի՞նչ կը նշանակէ մեզի այսօր այս տօնը կատարելը մեկնաբանեց օրուան աւետարանի հատուածը որ քաղուած էր Յովհաննէս Աւետարանիչէն ու կը խօսի հրեայ Նիկոդեմոսի գիշերանց Յիսուսին հետ հանդիպումի մասին։

Մարդուն Որդին պէտք է բարձրանայ

«Ան պէտքը ունի լոյսի, առաջնորդի, կը փնտռէ Աստուած եւ օգնութիւն կը հայցէ Նազարէթի Վարդապետէն, որովհետեւ անոր մէջ կը ճանչնայ մարգարէ մը, մարդ` որ արտակարգ նշաններ կը կատարէ» ըսաւ Քահանայապետը եւ ակնարկեց թէ ինչպէս անոնց միջեւ տեղի ունեցած զրցոյցի ընթացքին Յիսուս կը յայտնէ որ Մարդու Որդին պէտք է բարձրանայ, «Որպէս զի ամէն ոք որ անոր հաւատայ՝ չկորսուի, հապա յաւիտենական կեանք ունենայ» եւ աւելցուց «Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, մինչեւ իսկ իր Միածին Որդին պարգեւեց որպէս զի ամէն ո՛վ որ անոր հաւատայ՝ չկորսուի, հապա յաւիտենական կեանք ունենայ»։

«Նիկոդեմոսը գուցէ այդ պահուն չհասկցաւ այս խօսքերուն իմաստը բայց խաչելութեան պահուն ան հաւանաբար հասկցաւ` որ Աստուած մարդիկը փրկելու համար դարձաւ մարդ եւ մեռաւ Խաչին վրայ» ըսաւ Սրբազան Պապը։

Սուրբ Խաչը նշան Աստուծոյ սիրոյն

«Աստուած մեզ փրկեց՝ ինքզինք ցոյց տալով մեզի, ինքզինք առաջարկելով որպէս մեր ուղեկիցը, ուսուցիչը, բուժողը, ընկերը, նոյնիսկ մեզի համար դառնալով Սուրբ Հաղորդութեան ժամանակ բեկանուած հաց։ Եւ այս գործը իրականացնելու համար Ան օգտագործեց մարդուն յօրինած մահուան ամենադաժան գործիքներէն մին` խաչը» յարեց հուսկ Նորին Սրբութիւնը հաստատելով, որ Սուրբ Խաչը նշանն է Աստուծոյ արմատական սիրոյն։

Խաչը կեանքի գործիք

Այս պատճառով է, որ այսօր մենք կը նշենք անոր «բարձրացումը». այն անսահման սիրոյն համար, որով Աստուած, խաչը կրելով մեր փրկութեան համար, զայն մահուան միջոցէ վերածեց կեանքի գործիքի՝ մեզի սորվեցնելով, որ ոչ մէկ բան կարող մեզ բաժանել Անորմէ (տե՛ս Հռոմէացիներ 8։35-39) ու թէ Անոր սէրը աւելի մեծ է, քան մեր մեղքը (տե՛ս Ֆրանչիսկոս, 30 մարտի 2016 խորհրդածութիւն):

«Խնդրենք ուրեմն Մարիամի բարեխօսութեամբ, Մայրը, որ ներկայ էր իր Որդիի կողքին Գողգոթային վրայ, որպէսզի մեր մէջ եւս արմատանայ եւ աճի անոր փրկարար սէրը ու մենք եւս գիտնանք նուիրուիլ մէկը միւսին, ինչպէս Ան ամէն բան նուիրեց բոլորիս համար» ըսաւ Սրբազան Պապը եզրափակելով խորհրդածութիւնը ու սկիզբ տալով Մարեմեան աղօթքին։

14/09/2025, 12:05

«Հրեշտակ Տեառն»ը աղօթք մըն է որ կ՛արտասանուի օրը երեք անգամ ի յիշատակ Մարդեղութեան խորհուրդին – առաւօտեան 6-ին, կէսօրին ու երեկոյեան 18-ին, պահը երբ կը հնչէ «Հրեշտակ Տեառն»ի զանգակը։ Աղօթքին անունը առնուած է աղօթքին առաջին բառերէն «Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու» ու բաղկացած է երեք փոքրիկ նախադասութիւններէ որոնք կը հային Յիսուս Քրիստոսի Մարդեղութեան, ապա երեք Ողջոյն Քեզ Մարիամ աղօթք։ Սոյն աղօթքը կ՛արտասանէ Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ, Կիրակի օր կէսօրին ու Տօնական օրերուն առթիւ։ Հրեշտակ Տեառն աղօթքէն առաջ Քահանայապետը կը ներկայացնէ հակիրճ խորհրդածութիւն մը, ներշնչուելով օրուան սուրբգրային ընթերցումներէն, որուն կը յաջորդէ նաեւ ուխտաւորներուն ուղղուած ողջոյնի խօսքը։ Սուրբ Զատիկէն մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը, Հրեշտակ Տեառն-ի տեղ կ՛արտասանուի «Ուրախ լեր Թագուհի Երկնից» աղօթքը, որ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան յիշատակին աղօթքն է, որուն աւարտին «Փառք Հօր»ը կ՛արտասանուի երեք անգամ։

Աղօթք Պապին հետ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշատկ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն.
Եղիցի ինձ ըստ բանի քում։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ,
Եւ բնակեաց ի մեզ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Աղաչեա վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին, զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի։

Աղաչեմք զքեզ, Տ՛էր, հ՛եղ զշնորհս քո ի միտս մեր, որպէս զի որք աւետեօք Հրեշտակին զմարդեղութիւն Որդւոյ քոյ Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ Խաչի նորա առաջնորդեալ հասցուք ի փառս յարութեան, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր.
Ամէն։

Փառք Հօր…(3 անգամ )
Աղօթք հանգուցեալներու համար …

Առաքելական կամ Քահանայապետական օրհնութիւն։

Տէրը ձեզի հետ։ Եւ քու հոգւոյդ հետ։ Օրհնեալ ըլլայ Տիրոջ Անունը։ Այժմ եւ յաւէտ։
Մեր օգնութիւնը Տիրոջ անուան մէջն է։ Ան ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Օրհնէ ձեզ ամենակալ Աստուած՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Ամէն։