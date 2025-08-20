Լեւոն ԺԴ. «Զինաթափ եւ զինաթափող» խաղաղութիւն աշխարհի մէջ, յատկապէս Ուքրանիոյ եւ Սուրբ Երկրի համար
Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան
Չորեքշաբթի, 20 օգոստոսին, Պօղոս Զ անուան դահլիճին մէջ կայացած հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան աւարտին, Լեւոն ԺԴ Պապ կոչ ուղղելով հրաւիրեց յատուկէն աղօթելու Սուրբ Կոյս Մարիամին, որպէսզի «Չորցնէ բոլոր անոնց արցունքները, որոնք կը տառապին հակամարտութիւններուն պատճառաւ»։
Չորեքշաբթի, 20 օգոստոսին, Պօղոս Զ անուան դահլիճին մէջ կայացած հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան աւարտին Քահանայապետը կոչը ուղղեց հրաւիրելով աղօթելու աշխարհի խաղաղութեան համար, հայցելով Տիրամօր բարեխօսութիւնը։
Նորին Սրբութիւնը ապա յիշեցնելով, որ այս կը նշուի Թագուհի Սուրբ Կոյս Մարիամի ծիսական տօնը, խնդրեց հաւատացեալներէն որ «աղօթեն ու ծոմ պահեն խնդրելով Տիրոջմէ որ խաղաղութիւն եւ արդարութիւն պարգեւէ, ինչպէս նաեւ չորցնէ բոլոր անոնց արցունքները, որոնք կը տառապին ընթացող հակամարտութիւններուն հետեւանքով։
«Սուրբ Կոյս Մարիամը« ըսաւ Սրբազան Հայրը կոչին մէջ «Երկրի վրայ հաւատացեալներու Մայրն է, նաեւ կոչուած է, որպէս Խաղաղութեան Թագուհի, մինչ՝ մեր Երկիրը շարունակ կը վիրաւորուի Սուրբ Երկրի եւ Ուքրանիոյ ինչպէս նաեւ աշխարհի այլ շրջաններուն մէջ տեղի ունեցող պատերազմներէն»։
Նորին Սրբութիւնը տարբեր լեզուներով ողջունելով Հրապարակային ունկնդրութեան մասնակցող հաւատացեալները Փորթուկալցի հաւատացեալներուն յիշեցուց ժողովուրդներուն եւ անհատներուն միջեւ խաղաղ համակեցութեան հիմնարար նախապայմանը. «Առանց ներումի երբեք խաղաղութիւն չկայ։։
Նորին Սրբութիւնը ապա ողջունեց հռոմի մէջ ներկայ գտնուող Լեհ հաւատացեալները, որոնք եկած են Լեհաստանի «Ժասնա Կորա Տիրամօր» սրբավայրէն, ուր պահպանուած է Չենսդոքովայի Տիրամայրը խնդրելով անոնցմ որ իրենց աղօթքներուն մէջ հայցեն խաղաղութեան պարգեւը, զինաթափուած եւ զինաթափող խաղաղութիւնը, ողջ աշխարհի համար, մասնաւորապէս Ուքրանիոյ եւ Մերձաւոր Արեւելքի համար։
Անդադար աղօթք Խաղաղութեան համար։
Նշենք, թէ երեկ 19 օգոստոսին, առաւօտեան Քահանայապետը Փալեսթրինա թեմի Կուտայնոլօ շրջանի մէջ գտնուող Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ-ի շատ սիրելի Տիրամօր սրբավայրը։ Այնտեղ, ինչպէս յայտնեց սրբավայրի տեսուչը քահանայապետը քալելով գնաց Տիրամօր մօտ ու մոմ վառեց աղօթելով աշխարհի խաղաղութեան համար։
Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ