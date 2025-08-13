Նորին Սրբութեան զանազան լեզուներով ողջոյնները. Քահանայապետը յիշեց Սուրբ Մասսիմիլիանօ Քոլպէն
Ռոպէր Աթթարեան – Վատիկան
«Սուրբ Մասսիմիլիանօ Քոլպէի ծիսական տօնի նախօրէին ձեզ կը քաջալերեմ օրինակ քաղելու անոր մերձաւորին ի սպաս զոհաբերումի հերոսական վարուելակերպէն։ Անոր բարեխօսութեամբ Աստուծմէ հայցենք, որ խաղաղութիւն պարգեւէ համայն ժողովուրդներուն, որոնք կ՛ապրին պատերազմի ողբերգութիւնը» Լեւոն ԺԴ Սրբազան Պապը սոյն խօսքերը արտասանեց չորեքշաբթի` 13 օգոստոսին գլխաւորած հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան ընթացքին ներկայացուցած խորհրդածութենէն ետքը, երբ ան տարբեր լեզուներով ողջունեց ունկնդրութեան մասնակցող հաւատացեալները եւ այս պարագային Լեհ ուխտաւորները։
Աստուածային ներումը մեզ ալ դարձնէ ողորմած
Քահանայապետը ապա ֆրանսախօս հաւատացեալներուն ուղղած խօսին մէջ ըսաւ. «Աստուծոյ հետ ոչ մէկ բան անկարելի է, կեանքը կը յաղթէ մահուան եւ շնորհքը մեղքին. Խորապէս ապրինք հաշտութեան Խորհուրդը, որպէսզի մեր Անոր հետ յարաբերութիւնը ըլլայ կենսունակ մեր դաւաճանութիւններուն անդին։ Թող որ աստուածային ներումը մեզ ալ դարձնէ ողորմած մեր եղբայրներուն նկատմամբ»։
Ան ապա Գերմանացի ուխտաւորները հրաւիրեց ապաւինելու Սուրբ Կոյս Մարիամին` որուն վերափոխման տօնը պիտի յիշատակուի յառաջիկայ ուրբաթ օր, որպէսզի հետեւելով անոր լիակատար հաւատարմութեան օրինակին կարողանանք հասնիլ Երկնքի փառքին։
Սիրտը բանալ Տիրոջ
Ջերմօրէն ողջունելով հուսկ սպանացի ուխտաւորները Սրբազան Պապը հրաւիրեց զանոնք Տէր Յիսուսէն խնդրելու խոնարհ սիրտ մը, որ բաց ըլլայ Անոր շնորհքին, որպէսզի, այնպէս ինչպէս կ՛ընենք Սուրբ Հաղորդութեան ժամանակ, Ան պատրաստ ըլլայ ընդունելու մեր սխալները, «խնդրենք ներում և ամէն օր վերստին սկսինք՝ վստահ ըլլալով , որ մենք անսահման կերպով սիրուած ենք Անորմէ» ըսաւ ի միջի այլոց Քահանայապետը, որ Արաբական աշխարհէն ժամանած հաւատացեալները եւս հրաւիրեց իրենց սիրտը բանալու Տիրոջ, «որ չի դադրիր մեզ սիրելէ, նաեւ մեր տկարութիւններուն հանդերձ, ու մեզի միշտ առիթ կու տայ դարձեալ վերսկսելու. Տէրը օրհնէ ձեզ բոլորդ ու ձեզ պաշտպանէ ամէն չարէ» ըսաւ Լեւոն ԺԴ. Պապը։
Ան ի վերջոյ յատուկ ողջոյնի խօսք մը ուղղեց հիւանդներուն, նորապսակներուն ու երիտասարդներուն, եւ յատուկէն անոնց որոնք կը մասնակցին «Giorgio La Pira» երիտասարդական միջազգային ճամբարին ուր հրաւիրեց բոլորը` Սուրբ Կոյս Մարիամի Վերափոխման տօնի նախօրէին իրենց աղօթքը բարձրացնելու առ Սուրբ Կոյս, հետեւելով անոր օրինակին « լիովին ընդունելով Աստուծոյ հետ «մտերմութեան» և իւրաքանչիւր մարդու հոգ տանելու կոչումը։
