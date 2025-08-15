Քահանայապետական պատգամ Սուրբ Ֆրանչեսքա Ռոմանայի Օպլաթներու 600-ամեակին առիթով
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
Ուրբաթ` 15 օգոստոս 2025, Սուրբ Կոյս Մարիամի վերափոխման տօնին օրը Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը պատգամ մը յղած է Սուրբ Ֆրանչեսքա Ռոմանայի Օպլաթներու միաբանութեան, անոր հիմնադրութեան 600 ամեակին առիթով
Պատգամին մէջ Նորին Սրբութիւնը յիշեց հիմնադիրին օրինակելի տիպարը որ եղած է մայր ու նուիրեալ միանձնուհի, որ 15 օգոստոս 1425-ին, ուրիշ ինը ընկերուհիներու հետ միասին իր կեանքը նուիրեց Աստուծոյ` ի սպաս աղքատներու ու թշուառներու ծառայութեան։
«Այս վեց դարերու ընթացքին ձեր հին կրօնական ընտանիքը, ոգեշնչուած արևմտեան վանականութեան մեծ հօր՝ Սուրբ Պենետիկտոսի կանոնով, եղած է գործունեայ բարեգործութեան դպրոց, հոգևորութեան աղբիւր և Քրիստոսին ու Եկեղեցւոյ ինքնազոհաբերութեան իտէալ» գրած է Սրբազան Պապը պատգամին մէջ ընդգծելով վանական համայնքին արժէքը ու խրախուսելով միաբանութեան անդամները քաջութեամբ շարունակելու իրենց առաքելութիւնը վառ պահելով իրենց շնորհապարգեւին կրակը` ժամանակակից աշխարհի մը մէջ, որ տակաւին կարիքը ունի լռութեան, աղօթքի եւ հիւրընկալութեան վայրերու։
«Սրբուհի Ֆրանչեսքա Ռոմանան, որ այդքան սիրուած է հաւատացեալներու կողմէ, կը շարունակէ մնալ փարոս, որ կը լուսաւորէ բոլոր դարերու հաւատացեալները՝ Քրիստոսի սիրող կրակը վառելով այսօրուան մարդու մէջ» նշած է Նորին Սրբութիւնը պատգամին մէջ ակնարկելով Սրբուհի առաքինութիւններու մասին` անոր առաքելական եռանդը, հրեշտակներու հանդէպ հնազանդութիւնը և Եկեղեցւոյ միութեան ի սպաս անոր յանձնառում, որպէս այսօրուայ կրօնաւորուհիներու կեանքի ուղեցոյց։
«Կը խրախուսեմ ձեզ վերակենդանացնել ձեր խարիզման՝ վստահելով Սուրբ Հոգիի օգնութեան, որ, հակառակ ներկայ ժամանակներու մարտահրաւէրներուն, կկարողանայ զօրացնել ձեզ և օգնել շարունակելու ձեր առաքելութիւնը՝ Եկեղեցւոյ բարօրութեան ի սպաս» գրած է Լեւոն ԺԴ. որ ապա պատգամը աւարտած է մաղթելով որ Կարդինալ Ֆերնանտօ Ֆորթունաթոյի աջակցութեամբ, միաբանութիւնը կարողանայ ապագային նայիլ յոյսով եւ հնազանդութեամբ։
Շնորհաւորելով Յոբելենական տօնախմբութիւնները Նորին Սրբութիւնը միաբանութեան անդամները յանձնած է Սուրբ Կողս Մարիամին ու Հռոմ Սուրբ Պաշտպաններուն բոլորին ուղարկելով իր օրհնութիւնները ու խնդրելով որ զինք յիշեց իրենց աղօթքներուն մէջ։
