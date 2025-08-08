Վենետիկէն երեք կալանաւորներ հանդիպեցան Պապին հետ։ Պատրիարք Մորալիա. Յոբելեանը փրկագինի ճանապարհ
Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան
Վենետիկի Պատրիարք, Ֆրանչէսքօ Մորալիա Վատիկանի լրատուամիջոցներու պատմեց Լեւոն ԺԴ Պապին հետ, օգոստոս 7ին, Առաքելական Պալատի Քոնչիսթորօ դահլիճին մէջ տեղի ունեցած ջերմ եւ եղբայրական հանդիպումի մասին։ Հանդիպումին մասնակցած են Վենետիկի Սանթա Մարիա Մաճորէ բանտէն երեք կալանաւորներ, որոնք Թերնի քաղաքէն ոտքով Հռոմ ժամանեցին, ինչպէս նաեւ թեմի եւ բանտի հաստատութիւններուն ներկայացուցիչներ։
Կալանաւորները սահմանափակ պայմաններուն մէջ եւ յատուկ թոյլտուութեամբ Լեւոն ԺԴ Պապին նուիրեցին իրենց փրկագինի ուղեւորութեան խորհրդանշական նուէրները։ Քահանայապետը ընդգծեց, որ փրկագինի կը վերաբերի բոլոր անձին, Աստուծոյ եւ հասարակութեան հետ յարաբերութիւններու եւ փրկագինի ուղեւորութիւնը կը սկսի բանտէն, այլ ոչ թէ միայն բանտէն ետք։
Պատրիարք Մորալիա զեկուցեց բանտերուն դժուարութիւններու եւ բանտերուն մէջ անձնակազմի թիւի աւելացումի անհրաժեշտութեան վերաբերեալ արդարադատութեան նախար Նորտիոյի հետ վերջերս տեղի ունեցած զրոյցի մասին։
Վենետիկի Պատրիարքը նշեց, որ կալանաւորներուն հետ այս փորձառութիւնը դիտուած է որպէս վերածնունդի խորհրդանիշ եւ իրական փրկագինի ուղի մը, ոչ միայն խորհրդանշական շնորհիւ նաեւ թեմի գործունէութիւններուն եւ նախագիծերուն, ինչպէս փոքրիկ տուներուն մէջ բանտարկեալներուն տեղաւորումը եւ աշխատանքային եւ տարբեր պատիժներուն ընտրութեան հնարաւորութիւնը։
Վենետիկի եկեղեցին յանձնառու է խթանելու վերաներմուծումի ուղիները՝ բանտը նկատելով, որպէս նոր կեանքի կամուրջ եւ մեղք գործած անձերու կարիքներուն շօշափելի արձագանք՝ Յոյսի եւ փրկագինի քրիստոնէական արժէքներուն համաձայն, ըսաւ Պատրիարքը։
