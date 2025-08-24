Լեւոն ԺԴ.ը Վալտէզ Եկեղեցւոյ սինոդին. համագործակցինք մարդկային արժանապատւութեան համար
Սուրբ Աթոռի Պետքարտուղար` կարդինալ Փիեթրօ Փարոլինի միջոցաւ Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը իր ողջոյնը փոխանցած է Վալտէզ Եկեղեցւոյ սինոդին, որուն բացումը կատարուեցաւ 23 օգոստոսին, Իտալիոյ Torre Pellice քաղաքին մէջ: Նորին Սրբութիւնը եղբայրական ողջոյնները փոխանցելով բոլոր ժողովականներուն անոնց ապահովեցուցած է իր աղօթքները` «որպէսզի բոլոր քրիստոնեաները կարողանան քալել սրտի անկեղծութեամբ, դէպի լիակատար հաղորդութիւն, վկայելու համար Յիսուս Քրիստոս ու անոր Աւետարանը, համագործակցելով միասին ի ծառայութիւն մարդկութեան, յատկապէս պաշտպանելով մարդ անհատի արժանապատուութիւնը, խթանելով արդարութիւնն ու խաղաղութիւնը ու միասնական պատասխաններ տալով աւելիով տկարները տանջող տառապանքներուն»
