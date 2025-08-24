Որոնել

Որոնել

Որոնել

hyՀայերէն
2025.08.24 Angelus
Քահանայապետ

Աւետարանի նեղ դուռը՝ կոչ է հաւատքը ապրելու իսկութեամբ. Լեւոն ԺԴ

Աստուած չի փնտռեր կեանքէն անջատ պաշտամունք, այլ սէր, որ կը վերածուի արդարութեան, ողորմածութեան և ուրիշներու բարօրութեան հանդէպ նուիրուածութեան: Իսկական հաւատքը կը չափուի սիրելու, բարին ընտրելու, դժուար ընտրութիւններու առջև կանգնելու և եսասիրութեան դէմ պայքարելու ունակութեամբ:
Ունկնդրէ լուրը

Ռոպէր Աթթարեան – Վատիկան

Կիրակի` 24 Օգոստոս 2025-ի կէսօրին Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը Վատիկանի Առաքելական Պալատի իր գրասենեակի պատուհանէն արտասանեց Հրեշտակ Տեառն Մարեմեան աղօթքը ի ներկայութեան հազարաւոր ուխտաւորներու, որոնք համախմբուած էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրայ։

Աղօթքին առիթով Նորին Սրբութիւնը ներկայացուց աւանդական խորհրդածութիւնը, մեկնաբանելով օրուան աւետարանական հատուածը, որ քաղուած էր Ղուկաս Աւետարանիչէն (Գլ. 13,22-30) «որուն կեդրոնը կը գտնենք «նեղ դուռին» պատկերը, զոր Յիսուս կը գործածէ պատասխան տալու մէկու մը, որ իրեն հարց կու տայ եթէ քիչ են անոնք` որոնք պիտի փրկուին» ըսաւ Սրբազան Պապը ու մէջբերեց Յիսուսին խօսքերը. ««Ջանք ըրէք որ նեղ դռնէն մտնէք, քանզի կ’ըսեմ ձեզի, թէ շատեր մտնել պիտի ուզեն եւ պիտի չկրնան»։

Չի բաւեր հաւատքը դաւանիլ խօսքերով 

«Եթէ Աստուած սիրոյ եւ ողորմութեան Հայրն է ինչու Յիսուս կ՜ըսէ որ փրկութեան դուռը նեղ է» հարց տուաւ Սրբազան Պապը ու բացատրեց որ «Յիսուս չուզեր մեզ յուսահատեցնել։ Անոր խօսքերը կը ծառայեն ցնցելու կանխավարկածն անոնց, որոնք կը կածեն թէ արդեն իսկ փրկուած են, անոնց` որոնք կրօն կը դաւանին, եւ իրենք զիրենք արդեն հաստատուած կը զգան»։

«Իրականութեան մէջ անոնք չեն հասկցած որ կրօնական գործողութիւններ կատարելը բանարար չէ, եթէ չեն վերափոխեր սիրտը. Տէրը չուզեր որ պաշտամունքը բաժնուած ըլլայ կեանքէն, և Ան չի գնահատեր զոհաբերութիւններն ու աղօթքները, եթէ անոնք մեզ չեն առաջնորդեր սէրը ապրելու մեր եղբայրներու և քոյրերու նկատմամբ ու գործադրելու արդարութիւնը», յարեց Լեւոն ԺԴ. հաստատելով, որ այս խօսքերով Յիսուս խուճապի կը մատնէ «հաւատացեալներու վստահութիւնը» ու մեզի կ՛ըսէ թէ չի բաւեր հաւատքը դաւանիլ խօսքերով, մասնակցիլ Սուրբ Հաղորդութեան ու լաւապէս ճանչնալ քրիստոնէական ուսուցումը։

Հաւատքը ընտրութիւններուն չափանիշ

Մեր հաւատքը իսկական է երբ ան կ՛ողջագուրէ մեր համայն կեանքը, երբ ան կը դառնայ մեր ընտրութիւններուն չափանիշը, երբ մեզ կը դարձնէ մարդիկ եւ կիներ որոնք յանձնառու են բարիի մէջ եւ սէրը վտանգի տակ կը դնեն ինչպէս ըրաւ Յիսուս. Ան արդարեւ չ՛ընտրեց դիւրին ճամբան եւ համբաւը, կամ իշխանութիւնը, այլ մեզ փրկելու համար մեզ սիրեց մինչեւ այդ «նեղ դուռէն», Խաչէն անցնիլը։

«Ան է մեր հաւատքի չափանիշը, Ան այն դուռն է, որով մենք պէտք է անցնինք փրկուելու համար (հմմտ. Յովհ. 10։9), ապրելով Անոր նոյն սէրը և մեր կեանքով դառնալով արդարութեան ու խաղաղութեան գործիչներ» նշեց հուսկ Նորին Սրբութիւնը դիտել տալով, որ այս մէկը կը նշանակէ դժուար եւ ոչ ժողովրդական ընտրութիւններ կատարել, պայքարիլ սեփական եսասիրութեան դէմ և նուիրուիլ ուրիշներին, յամառօրէն բարին գործել այնտեղ, որտեղ, կարծես, կը գերակշռէ չարի տրամաբանութիւնը...։

«Հայցենք Սուրբ Կոյսին բարեխօսութիւնը որպէսզի մեզի օգնէ` քաջութեամբ անցնելու Աւետարանի այդ «նեղ դուռէն» որպէսզի ուրախութեամբ բացուինք Հօր Աստուծոյ սիրոյ լայնութեան» եղան Քահանայապետին եզրափակիչ խօսքերը։

Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ

24/08/2025, 12:06

«Հրեշտակ Տեառն»ը աղօթք մըն է որ կ՛արտասանուի օրը երեք անգամ ի յիշատակ Մարդեղութեան խորհուրդին – առաւօտեան 6-ին, կէսօրին ու երեկոյեան 18-ին, պահը երբ կը հնչէ «Հրեշտակ Տեառն»ի զանգակը։ Աղօթքին անունը առնուած է աղօթքին առաջին բառերէն «Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու» ու բաղկացած է երեք փոքրիկ նախադասութիւններէ որոնք կը հային Յիսուս Քրիստոսի Մարդեղութեան, ապա երեք Ողջոյն Քեզ Մարիամ աղօթք։ Սոյն աղօթքը կ՛արտասանէ Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ, Կիրակի օր կէսօրին ու Տօնական օրերուն առթիւ։ Հրեշտակ Տեառն աղօթքէն առաջ Քահանայապետը կը ներկայացնէ հակիրճ խորհրդածութիւն մը, ներշնչուելով օրուան սուրբգրային ընթերցումներէն, որուն կը յաջորդէ նաեւ ուխտաւորներուն ուղղուած ողջոյնի խօսքը։ Սուրբ Զատիկէն մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը, Հրեշտակ Տեառն-ի տեղ կ՛արտասանուի «Ուրախ լեր Թագուհի Երկնից» աղօթքը, որ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան յիշատակին աղօթքն է, որուն աւարտին «Փառք Հօր»ը կ՛արտասանուի երեք անգամ։

Վերջին «Հրեշտակ Տեառնը» / «Ուրախ լեր Թագուհի երկնից»

Կարդալ բոլորը >

Աղօթք Պապին հետ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշատկ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն.
Եղիցի ինձ ըստ բանի քում։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ,
Եւ բնակեաց ի մեզ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Աղաչեա վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին, զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի։

Աղաչեմք զքեզ, Տ՛էր, հ՛եղ զշնորհս քո ի միտս մեր, որպէս զի որք աւետեօք Հրեշտակին զմարդեղութիւն Որդւոյ քոյ Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ Խաչի նորա առաջնորդեալ հասցուք ի փառս յարութեան, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր.
Ամէն։

Փառք Հօր…(3 անգամ )
Աղօթք հանգուցեալներու համար …

Առաքելական կամ Քահանայապետական օրհնութիւն։

Տէրը ձեզի հետ։ Եւ քու հոգւոյդ հետ։ Օրհնեալ ըլլայ Տիրոջ Անունը։ Այժմ եւ յաւէտ։
Մեր օգնութիւնը Տիրոջ անուան մէջն է։ Ան ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Օրհնէ ձեզ ամենակալ Աստուած՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Ամէն։