2025.08.17 Angelus
Քահանայապետ

Ըլլանք Յիսուսին հաւատարիմ ու քաջ վկաները եւ թիկունք կանգնինք հալածուածներուն. Լեւոն ԺԴ.-ի Մարեմեան աղօթքի խորհրդածութիւնը

«Հայցենք Մարիամէն, Մարտիրոսներու Թագուհիէն, որ մեզի օգնէ, որպէսզի իւրաքանչիւր առիթի մէջ ըլլանք իր Զաւկին քաջ եւ հաւատարիմ վկաները ու թիկունք կանգնինք մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն, որոնք այսօր կը տառապին իրենց հաւատքին համար»
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Կիրակի` 17 Օգոստոսին Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը` որ այս օրերուն Քասթել Կանտոլֆոյի Քահանայապետական ամարանոց փոխադրուած է, առաւօտեան Ալպանոյի Սանթա Մարիա Տելլա Ռոթոնտայի սրբավայրին մէջ աղքատներուն հետ միասին մատուցելէ ետք կիրակնօրեայ սուրբ պատարագը, ժամը 12-ին Մարեմեան աղօթքը արտասանեց Քահանայապետական Պալատի մուտքէն եւ սովորութեան համաձայն աղօթքէն առաջ ներկայացուց օրուան խորհրդածութիւնը, որ ներշնչուած էր Ղուկաս Աւետարանիչէն քաղուած հատուածէ մը (հմմտ, Ղուկ. 12,49-53), ուր Յիսուս իր աշակերտներուն կը յայտնէ` թէ իր եւ իրեն հետեւողներուն առաքելութիւնը հանգստաւէտ պիտի չըլլայ, այլ «նշան հակառակութեան» (Հմմտ. Ղուկ. 2,34)։

Յիսուսին աշակերտներուն առաքելութիւնը հանգստաւէտ չէ

«Այս ըսելով Տէրը կանխեց, այն ինչ ինչ` որ պիտի դիմագրաւէր երբ Երուսաղեմի մէջ պիտի հակադրուէր, ձերբակալուէր, վիրաւորուէր, ծեծուէր և խաչուէր. երբ անոր պատգամը, թէեւ սիրոյ և արդարութեան մասին է, կը մերժուի. երբ ժողովրդին առաջնորդները կատաղի կարձագանքեն անոր քարոզին» ըսաւ Լեւոն ԺԴ. դիտել տալով, որ Ղուկաս աւետարանիչ եւս, իր գրութիւնները յղած է նոյն վերոնշեալ վիճակներու մէջ ապրող հասարակութիւններու, որոնք կը ջանային իրենց սահմանափակումներուն հանդերձ ապրիլ Վարդապետին սիրոյ պատգամը բայց եւ այնպէս թիրախ էին հալածանքներու։

Ճշմարտութեան մէջ գործելը սուղ գին մը ունի

«Այս մէկը մեզի կը յիշեցնէ` որ բարին միշտ ալ չէ, որ իր շուրջը կը գտնէ դրական պատասխան մը։ Ընդհակառակը անոր գեղեցկութիւնը կը խանգարէ անոնք զոր զայն չեն ընկալեր, եւ զայն գործողը կը հանդիպի հակառակութիւններու մինչեւ իսկ ենթակայ դառնալով ծաղրանքի եւ բռնութեան» նշեց Քահանայապետը հաստատելով, որ «ճշմարտութեան մէջ գործելը սուղ գին մը ունի, որովհետեւ աշխարհին մէջ կան մարդիկ, որ կ՛ընտրեն սուտը, եւ որովհետեւ սատանան այս մէկէն օգտուելով, յաճախ կը փորձէ խոչընդոտել բարի մարդոց գործողութիւնները»։

«Յիսուս սակայն մեզ կը հրաւիրէ չյանձնուելու եւ չհպատակելու այս մտայնութեան այլ շարունակելու գործել ի սպաս մեր ու բոլորի բարօրութեան...կը հրաւիրէ ամբարտաւանութեան չհամապատասխանել վրէժխնդրութեամբ, այլ բարեգործութեամբ հաւատարիմ մնալ ճշմարտութեան։ Նահատակները անոր մասին վկայեցին իրենց արիւնը թափելով հաւատքի համար, բայց մենք ալ, տարբեր հանգամանքներու մէջ և տարբեր ձևերով, կարող ենք ընդօրինակել զանոնք» ըսաւ հուսկ ի միջի այլոց Լեւոն ԺԴ. այս ուղղութեամբ ներկայացնելով որոշ օրինակներ եւ ակնարկելով Անտիոքացի Սուրբ Իգնատիոսի խօսքերուն որ նահատակուեցաւ Հռոմի մէջ. «Գեղեցիկ է ինծի համար մեռնիլ Յիսուս Քրիստոսի մէջ քան թագաւորել համայն աշխարհին վրայ»։

Ըլլանք Յիսուսին հաւատարիմ վկաները

«Հայցենք Մարիամէն, Մարտիրոսներու Թագուհիէն, որ մեզի օգնէ, որպէսզի իւրաքանչիւր առիթի մէջ ըլլանք իր Զաւկին քաջ եւ հաւատարիմ վկաները ու թիկունք կանգնինք մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն, որոնք այսօր կը տառապին իրենց հաւատքին համար» եղան Լեւոն ԺԴ.ի Մարեմեան աղօթքի խորհրդածութիւնը եզրափակող խօսքերը։

17/08/2025, 12:06

«Հրեշտակ Տեառն»ը աղօթք մըն է որ կ՛արտասանուի օրը երեք անգամ ի յիշատակ Մարդեղութեան խորհուրդին – առաւօտեան 6-ին, կէսօրին ու երեկոյեան 18-ին, պահը երբ կը հնչէ «Հրեշտակ Տեառն»ի զանգակը։ Աղօթքին անունը առնուած է աղօթքին առաջին բառերէն «Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու» ու բաղկացած է երեք փոքրիկ նախադասութիւններէ որոնք կը հային Յիսուս Քրիստոսի Մարդեղութեան, ապա երեք Ողջոյն Քեզ Մարիամ աղօթք։ Սոյն աղօթքը կ՛արտասանէ Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ, Կիրակի օր կէսօրին ու Տօնական օրերուն առթիւ։ Հրեշտակ Տեառն աղօթքէն առաջ Քահանայապետը կը ներկայացնէ հակիրճ խորհրդածութիւն մը, ներշնչուելով օրուան սուրբգրային ընթերցումներէն, որուն կը յաջորդէ նաեւ ուխտաւորներուն ուղղուած ողջոյնի խօսքը։ Սուրբ Զատիկէն մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը, Հրեշտակ Տեառն-ի տեղ կ՛արտասանուի «Ուրախ լեր Թագուհի Երկնից» աղօթքը, որ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան յիշատակին աղօթքն է, որուն աւարտին «Փառք Հօր»ը կ՛արտասանուի երեք անգամ։

Վերջին «Հրեշտակ Տեառնը» / «Ուրախ լեր Թագուհի երկնից»

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշատկ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն.
Եղիցի ինձ ըստ բանի քում։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ,
Եւ բնակեաց ի մեզ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Աղաչեա վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին, զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի։

Աղաչեմք զքեզ, Տ՛էր, հ՛եղ զշնորհս քո ի միտս մեր, որպէս զի որք աւետեօք Հրեշտակին զմարդեղութիւն Որդւոյ քոյ Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ Խաչի նորա առաջնորդեալ հասցուք ի փառս յարութեան, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր.
Ամէն։

Փառք Հօր…(3 անգամ )
Աղօթք հանգուցեալներու համար …

Առաքելական կամ Քահանայապետական օրհնութիւն։

Տէրը ձեզի հետ։ Եւ քու հոգւոյդ հետ։ Օրհնեալ ըլլայ Տիրոջ Անունը։ Այժմ եւ յաւէտ։
Մեր օգնութիւնը Տիրոջ անուան մէջն է։ Ան ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Օրհնէ ձեզ ամենակալ Աստուած՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Ամէն։