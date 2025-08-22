22 օգոստոսին պահք եւ աղօթք վասն Խաղաղութեան
Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան
«Մինչ մեր աշխարհը կը շարունակէ վիրաւորուիլ Սուրբ Երկրի, Ուքրանիայի և աշխարհի շատ այլ շրջաններուն մէջ տեղի ունեցող պատերազմներէ, ես կը հրաւիրեմ բոլոր հաւատացեալները 22 օգոստոսը ապրելու ծոմապահութեան և աղօթքի մէջ՝ աղաչելով Տիրոջ, որ խաղաղութիւն և արդարութիւն պարգևէ մեզի և չորցնէ շարունակուող զինուած հակամարտութիւններու պատճառով տառապողներուն արցունքները»։ Այս խօսքերով է որ Լեւոն ԺԴ. Սրբազան Պապը անցեալը չորեքշաբթի 22 օգոստոսին, հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան աւարտին խրախուսեց հաւատացեալները հայցելու հաշտութեան շնորհքը աշխարհի մը մէջ որ միշտ աւելիով թիրախ է բռնութեան։
Օրը երբ Եկեղեցին կը նշէ Երկնքի Թագուհի՝ Սուրբ Կոյս Մարիամի յիշատակը, Սրբազան Պապը կոչ ուղղեց բոլորին դիմելու Անոր, որ «կոչուած է նաև` Խաղաղութեան Թագուհի», որպէսզի անոր բարեխօսութեամբ մարդիկ կարողանան գտնել հաշտութեան ճանապարհը։
Փրեվոսթ Քահանայապետի կողմէ առաջարկուած այս ձեռնարկը կը հետեւի իր նախորդին` Ֆրանչիսկոս Պապին ձեռնարկներու հետքերուն որ քահանայապետութեան 12 տարիներու ընթացքին բազմաթիւ անգամները հրաւիրեց Աստուծոյ Ժողովուրդը ծոմապահութեան եւ աղօթքի օր մը յատկացնելու խաղաղութեան, ինչպէս պատահեցաւ իր ընտրութենէն վեց ամիս ետք 2013-ի եօթը սեպտեմբերին երբ Ան աղօթքի օր մը յատկացուց` Աստուծմէ հայցելու խաղաղութեան «մեծ պարգեւը», Սուրիոյ, Միջին Արեւելքի ու համայն աշխարհին համար որուն ընթացքին հանգուցեալ Քահանայապետը հրաւիրեց բոլորը դառնալու «խաղաղութեան եւ հաշտութեան կիներ ու այր մարդիկ»։
Պերկոլիօ Քահանայապետը ապա այլ առիթներով եւս կազմակերպեց նման Օրեր, ինչպէս 27 հոկտեմբեր 2023-ին, Իսրայէլ Պաղեստին պատերազմի բռնկումէն քսան օր ետք, ապա 6 հոկտեմբեր 2024 -ին երբ Ան Սանթա Մարիա Մաճճորէ Պազիլիքա փոխադրուեցաւ Սուրբ Կոյսին նուիրելու խաղաղութեան աղերսական աղօթք մը։
Նոյնը ըրած էր նաեւ Պենետիկտոս ԺԶ երբ զօր օրինակ il 23 Յուլիս 2006-ին աղօթքի եւ ապաշխարութեան օր մը յատկացուցած էր Միջին Արեւելքի համար «խաղաղութեան թանկարժէք շնորհքը հայցելու Աստուծմէ»։ Ապա Սուրբ Յովհաննէս Պօղոս Բ. երբ 14 դեկտեմբեր 2001-ին Նիու Եորքի մէջ 11 սեպտեմբերի ահաբեկչական մեծ արարքէն երեք ամիսներ ետք առաջարկած էր աղօթքի եւ պահքի օր մը ապրիլ «Ջերմօրէն աղօթելով Աստուծոյ, որպէսզի աշխարհին շնորհէ կայուն խաղաղութիւն՝ հիմնուած արդարութեան վրայ»։
