Լեւոն ԺԴ. Պապը Ափրիկեան երկիրներու դեսպաններուն «Եղէք յոյսի նշաններ աշխարհի մէջ»

Լեւոն ԺԴ Պապը Սուրբ Պետրոս տաճարին մէջ անակնկալ այցելութեամբ հանդիպում ունեցաւ Սուրբ Աթոռի մօտ հաւատարմագրուած Ափրիկեան երկիրներու դեսպաններուն հետ։

Վազգէն Աբարդեան - Վատիկան

Երկուշաբթի, 26 մայիսին, յետմիջօրէին, Լեւոն ԺԴ. Պապը, անակնկալ այցելութեամբ Սուրբ Պետրոս տաճարին մէջ անակնկալ այցելութեամբ հանդիպում ունեցաւ, Յոբելինական ուխտագնացութեան մասնակցող, Սուրբ Աթոռի մօտ հաւատարմագրուած Ափրիկեան երկիրներու դեսպաններուն հետ, Կարդինալ Քոտվօ Ափփիա Թուրքսոնի գլխաւորած Սուրբ Պատարագի աւարտին ։

Դեսպաններուն ուղղած սրտաբուխ խօսքին մէջ քահանայապետը շեշտեց, որ «մեր հաւատքն է, որ մեզի ուժ կու տայ» եւ « թոյլ կու տայ տեսնելու Յիսուս Քրիստոսի լոյսը մեր կեանքին մէջ, հասկնալու թէ որքան կարեւոր է ապրիլ հաւատքը, ոչ միայն կիրակի օր, ոչ միայն ուխտագնացութեան ժամանակ, այլ ամէն օր»։

Միասին քալել՝ միացած, ուրիշներուն ծառայութեան ի սպաս

Ըլլալու համար, այն «յոյսով, որ միայն Յիսուս Քրիստոսը կարող է մեզի շնորհել», շարունակելու համար միասին քալել «միացած որպէս եղբայրներ եւ քոյրեր Մեր Աստուածը փառաբանելու համար», եւ « ճանչնալու, թէ այն ինչ որ ունինք եւ ինչ որ ենք, Աստուծոյ պարգեւն է ու այդ պարգեւները զետեղելու ուրիշներուն ծառայութեան տակ»։

Լեւոն ԺԴ. Պապ հրաժեշտ առաւ դեսպաններէն ողջունելով դեսպանները անոնց համագործակիցներն ու ընտանեկան պարագաները, շնորհակալութիւն յայտնելով Քրիստոսի մէջ իրենց հաւատքը ապրելու համար։

Նշենք թէ, Ափրիկեան երկիրներու դեսպաններու յոբելինական ուխտագնացութիւնը ունի որպէս նիւթ, «Ափրիկէի մէջ խաղաղութեան յոյսը», եւ կազմակերպուած է Ափրիկէի միջազգային 62.րդ օրուան առթիւ։ Միջոցառումի մասնակցեցան աւելի քան հինգ հարիւր հաւատացեալներ։