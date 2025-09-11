ՄԽԻԹԱՐ ԱԲԲԱՀԱՅՐ` Մխիթարեան միաբանութեան հիմնադիրը (35)
35.- ՄԽԻԹԱՐ ԱՄԱՍԻՈՅ ՄԷՋ ԿԸ ՔԱՐՈԶԷ ԱՊԱ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԴԷՊԻ ԿԱՐԻՆ
Մարզուանէն բացի Մխիթար քարոզութեան կ՚երթայ նաեւ մօտիկ գտնուող Ամասիա քաղաքը եւ շատեր իր խօսքերէն եւ յատկապէս ապրած կեանքի օրինակէն հմայուած կը մնան։ Ամասիացիներէ շատեր կը հետեւին իրեն եւ յատկապէս Յակոբ անունով քահանայ մը այնքան կը համոզուի Մխիթարի խօսքերէն որ շարունակ իրեն հետ երկար խորհրդակցելով լիովին կը համակրի եւ անձամբ գլուխ կ՚անցնի կաթողիկէ համոզումներով համայնքին եւ մինչեւ իր մահը կ՚առաջնորդէ զիրենք։
Երբ գարնան օրերը կը բացուին Մխիթար կը յայտնէ իր մեկնումին մասին, թէ կ՚ուզէր Կարին երթալ։ Ժողովուրդը շատ կը փափաքէր որ Մխիթար իրենց մօտ մնար եւ մեծ յուզումով կը բաժնուի իրմէ։ Ան հրաժեշտ տալով՝ իր աշակերտներով հանդերձ Եւդոկիա կ՚ուղղուի։ Հոն կը գտնեն կարաւան մը որ Կարին կ՚ուղեւորուէր եւ անոնց միանալով ճամբայ կ՚ելլեն։
Կարին հասնելով Մխիթար եւ իր աշակերտները կ՚իջեւանին կաթողիկէութեան յարած Պօղոս անունով բարեպաշտ մարդուն տունը, ուր, տակաւին սարկաւագ, հիւրընկալուած էր չորս տարի առաջ, Բասենէն Սեբաստիա ճամբորդելու ընթացքին։
Սակայն Մխիթար չ՚ուզեր հոն երկար մնալ, եւ կ՚աճապարէ Օլթի երթալ եւ իրեն ծանօթ քահանային մօտ հիւրընկալուելով սկիզբ տալ իր երազած գործին։ Մեծ կ՚ըլլայ իր յուսախաբութիւնը՝ երբ կ՚իմանայ որ այդ քահանան կաթողիկէութեան համակիր չէր այլեւս։ Լսելով որ Կարմիր վանքի առաջնորդը քաղցրաբարոյ անձ էր եւ յարած էր կաթողիկէ գաղափարներու՝ կ՚որոշէ հոն երթալ։ Կարինէն մէկ օր հեռաւորութեան կը գտնուէր Հունձք գիւղի Կարմիր վանքը։ Մխիթար ճամբայ կ՚ելլէ իր հետ առնելով միայն Յովհաննէս սեբաստացի աշակերտը, իսկ Յովհանին կը յանձնարարէ երթալ եւ Մուտուրկու վանքը մնալ, մինչեւ որ զինք կանչէր իր մօտ։
Մարգար Վարդապետը Կարմիր վանքի առաջնորդ եպիսկոպոսն էր եւ իրեն աշակերտ՝ երկու երեք աբեղայ ունէր որպէս միաբան։ Ընթերցողութեան ուսման համար նուիրուած տասնըհինգ աշակերտ ալ ունէր, որ քահանայութեան կը պատրաստուէին։ Մեծ ուրախութեամբ կ՚ընդունի Մխիթար աբեղան եւ անոր աշակերտը, եւ տեսնելով Մխիթարի ուշիմութիւնն ու բարութիւնը՝ անոր կը յանձնէ աշակերտներու դաստիարակութեան պատասխանատու պաշտօնը։
Մխիթար որպէս Կարմիր վանքի միաբան կը նուիրուի պատանիներու դաստիարակութեան եւ ընթերցման։ Հոն է որ կը կազմէ քարոզ պատրաստելու համար օգտակար գրքոյկ մը՝ Աստուածաշունչէն եւ սուրբ հայրերէն քաղուած վկայութիւններու հաւաքածոյ մը, ինչպէս նաեւ «Բիւրապար» կոչուած ուրիշ գրքոյկ մը, որ քարոզախօսութեան հիմնական նիւթերու վերաբերեալ վկայութիւններու ցուցակ մըն էր, Աստուածաշունչի գիրքերու անուններով, գլուխներու թիւով եւ տուներու համարներով։
