ՄԽԻԹԱՐ ԱԲԲԱՀԱՅՐ` Մխիթարեան միաբանութեան հիմնադիրը (34)
34.- ՄԽԻԹԱՐ ԿԸ ՍՏԻՊՈՒԻ ՑԱՄԱՔՈՎ ԵՐԹԱԼ ՄԱՐԶՈՒԱՆ
Նաւը բարեյաջող անցնելով Վոսփորի նեղուցէն Սեւ ծով մտած էր եւ հսկայական ալիքներու դէմ կը պայքարէր։ Քաղաքէն հազիւ վտաւանդ մը, այսինքն եօթ քիլոմետր հեռացած էին, երբ ճամբորդներուն մէջ ժանտախտ կը յայտնուի եւ շատեր կը մահանան։ Վարակուելու վտանգը մեծ էր եւ Մխիթար մտահոգ էր իր երկու աշակերտներով։ Դժուարութեամբ կը հասնին պոնտական Հերակլիայի նաւահանգիստը։ Մխիթար կը շտապէ լքել այդ նաւը եւ քանի մը օր սպասելէ ետք աւելի փոքր նաւակ մը կը գտնէ մտածելով որ բաց ծով չ՚ելլեր, այլ ծովեզերքը քերելով ապահով կը ճամբորդեն։ Կարճ ընթացք մը թիավարելէ ետք, նաւաստիները ծովու խորերը կը քշեն նաւակը եւ առագաստը պարզելով կը սուրան։
Երեկոյեան, արեւը մարը մտնելէ ետք քաղցրաշունչ հովի փոխարէն սաստիկ քամի մը կը բարձրանայ եւ նաւակը աջ ու ձախ կը տարուբերէր։ Անձրեւ ու փոթորիկ, եւ ամեհի ալիքներ վտանգի կ՚ենթարկեն նաւակը։ Նաւաստիները կը շտապեն առագաստը ամփոփել, թիերը ներս առնել եւ այսպէս նաւակը հովին եւ ալիքներուն քմահաճոյքին կը յանձնեն։ Խաւարը պատած էր ամէն կողմ եւ անհնար էր ցամաքը նշմարել։ Ամէնքը կ՚աղաղակեն այդ սարսափելի վիճակին մէջ, մինչեւ որ ցամաքի մարդիկ իրենց ձայները լսելով՝ ճրագ կը վառեն, որու լոյսը նշմարելով՝ նաւաստիները ձեւով մը նաւակը հոն կ՚ուղղեն ու ցամաք կը հասնին։ Խարխուլ տուն մը գտնելով այդտեղ անձրեւէն կը պատսպարուին եւ կրակ վառելով իրենց հագուստները կը չորցնեն եւ երկու օր այդտեղ կը մնան սպասելով որ ծովը հանդարտի։
Այս ալեկոծութեան արհաւիրքները Մխիթար վառ գոյներով կը նկարագրէ իր յօրինած երգին մէջ որ կը սկսի «Վիրաւորեցայ մեղօք» բառերով։
Խաղաղ ջուրերու վրայէն սուրալով կը հասնին Սինոպ, ուր Մխիթար Տրապիզոն մեկնող պատրաստ նաւ չի գտներ։ Քանի որ վերահաս էր ձմեռը եւ շատ աւելի մեծ վտանգներու կրնային ենթարկուիլ, Մխիթար կ՚որոշէ Ամիսոս, այսինքն Սամսոն երթալ եւ Մարզուանի ճամբով, ցամաքով հասնիլ Կարին։ Նաւակ մը գտնելով կ՚անցնին Սամսոն եւ 1698ի սկզիբը Մարզուան կը մտնեն։
Մխիթարի քարոզները կ՚առինքնեն ժողովուրդը որ կը բռնադատէ զինք իրենց մօտ մնալու։ Որոշ ժամանակ մը Մարզուան մնալէ ետք այդ ձմերուան ամիսները կ՚երթայ բնակելու Մարզուանէն երեք քառորդ ժամ հեռու Լիճք կոչուող գիւղի դաշտավայրին մէջ կառուցուած Չարխափան Սուրբ Աստուածածին թեմի առաջնորդանիստ վանքը։ Այդ վանքի եկեղեցւոյ աւագ խորանը նուիրուած էր հրաշագործ եւ չարխափան Ս. Աստուածածնին, իսկ աջին ու ձախին կային Ս. Խաչի եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի խորանները...
